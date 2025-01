Cierran autopista 89 en ambas direcciones por accidente mortal

ARIZONA- Un accidente entre un camión semirremolque y un vehículo de pasajeros dejó saldo de una persona muerta y mantiene cerrada la autopista 89 en ambas direcciones, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública (DPS).

DPS informó que el accidente ocurrió en el área de la milla 479 y el tráfico está cerrado en dirección norte y sur.

Hasta el momento no hay tiempo estimado de reapertura.

Las imágenes del lugar muestran a varios vehículos de emergencia y agencias del orden en la zona.

*CLOSURE*



US 89 southbound is CLOSED in Tuba City.



The closure is due to a crash at milepost 479 south of US 160 junction.



