Mark Napier reconoce derrota ante Chris Nanos en contienda por alguacil en Pima

PIMA- Casi dos semanas después de las elecciones, el alguacil del condado de Pima, Mark Napier, reconoció su derrota en la contienda en donde buscaba la reelección.

El Departamento de Elecciones del Condado de Pima anunció que había terminado de contar las papeletas para las elecciones de 2020. En la cuenta final del condado, Nanos venció a Napier por solo 3.431 votos, o el 0,7%.

La cifras de los primeros conteos de votos proyectaban como ganador al candidato Chris Nanos .

“He sido respetuoso con el proceso electoral y esperé pacientemente el recuento final de votos antes de hacer una declaración sobre el resultado de mi candidatura a la reelección. No he hecho una declaración antes, no por el deseo de ser difícil, obstinado o áspero. Más bien, fue por un respeto permanente por el proceso y por la santidad de cada voto. Ahora parece seguro que no he tenido éxito en la reelección”, señaló a través de un comunicado.

Nanos fue nombrado alguacil del condado de Pima luego de la jubilación en 2015 de Clarence Dupnik. Nanos se postuló para las elecciones de 2016, pero Napier se postuló contra él y ganó. Este año, los dos volvieron a hacerlo cuando el Sheriff Napier hizo campaña por un segundo mandato y Nanos compitió para ser reelecto.