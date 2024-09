Caso Zahriya Moreno: desestiman cargos contra sospechoso ¿Qué sigue?

ARIZONA- En Tucson, la oficina del fiscal del condado Pima, desestimó los cargos en contra del sospechoso de la muerte de Zahriya Moreno que murió en un caso de violencia doméstica.

La familia de Moreno habló con Telemundo Arizona sobre las nuevas acciones legales a seguir luego que Angelito Olivas, identificado como el sospechoso quedara en libertad y sin cargos.

En medio del duelo, Carmen y Roberto, padres de Zahriya recuerdan lo ocurrido el 14 de agosto.

“No había ninguna vez que me llamara papá que no me tocara el corazón y toda mi alma”.

Sus fotografías están por toda la casa en la que hoy deja un vacío.

“Él tiene las manos sucias de lo qué pasó, no era accidente, no pienso eso para nada, nosotros conocemos a nuestra hija y tenemos mucha confianza que no era accidente”.

Moreno, de 22 años murió víctima de un supuesto caso de violencia doméstica nos hablan de la decisión que tomó la fiscalía del condado Pima de desestimar los cargos en contra de Olivas, quien era novio y también el principal sospechoso en la muerte de su hija.

Olivas enfrentaba cargos por violencia doméstica y asalto agravado, esta semana mediante un comunicado la fiscalía del condado Pima informó que tras una reunión la familia de Zahriya Moreno, decidieron desestimar el asunto, sin perjuicio, para dar el tiempo necesario de reunir pruebas adicionales y realizar una investigación exhaustiva.

La abogada de la familia Moreno, Priscilla Frisby, nos explica el motivo de esta decisión.

“Están reuniendo suficiente evidencia para presentar todos los cargos que este caso amerita, no es que ya terminó el caso es que está en proceso”.

Reiterando que tomará más tiempo, pero los ayudará a crear un caso más sólido.

“Nosotros queremos que se le acuse de homicidio en primera instancia”, preciso la abogada Frisby.

La familia de Zahriya confirmó a Telemundo Arizona que han descubierto antecedentes de peleas y agresiones de Olivas relacionadas con celos hacia su hija. Hasta el momento no hay fecha de juicio, mientras las investigaciones continúan.