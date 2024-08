Caso electores falsos en Arizona: Fiscales piden a los jurados de instrucción no acusar a Trump

PHOENIX-El gran jurado de Arizona que acusó a 18 partidarios republicanos de Donald Trump que afirmaron falsamente que ganó el estado en las elecciones de 2020 quería considerar también acusar al expresidente, pero los fiscales les instaron a no hacerlo, según documentos judiciales presentados esta semana.

Los registros judiciales presentados por la oficina del fiscal general demócrata Kris Mayes contienen intercambios entre los fiscales y los miembros del gran jurado, que escucharon 18 días de testimonio.

Mientras los miembros del gran jurado consideraban posibles cargos, un fiscal les pidió que no acusaran a Trump, citando una política del Departamento de Justicia de Estados Unidos que limita el procesamiento de alguien por el mismo delito dos veces y haciendo una presentación en PowerPoint sobre esa política. El fiscal, que no está identificado en los registros, tampoco sabía si las autoridades tenían todas las pruebas que necesitarían para acusar a Trump en ese momento.

“Sé que esto puede ser decepcionante para algunos de ustedes”, dijo el fiscal. “Lo entiendo”.

Finalmente, el gran jurado acusó a 18 personas por falsificación, fraude y conspiración, incluidos los 11 republicanos que presentaron un documento en el que afirmaban falsamente que Trump había ganado en Arizona, cinco abogados relacionados con el expresidente y dos exayudantes de Trump.

Aunque Trump no fue acusado en el caso de Arizona, la acusación se refiere a él como un “coconspirador no acusado”. El expresidente está acusado en un caso federal presentado por el fiscal especial Jack Smith de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020. La presentación de los fiscales de Arizona también reveló que habían pedido a los grandes jurados que no presentaran cargos contra un grupo de legisladores estatales republicanos por firmar un documento que instaba al entonces vicepresidente Mike Pence a aceptar los certificados electorales falsificados de los electores falsos de Arizona.

Cuando los jurados indagaron sobre la posibilidad de acusar a los 22 legisladores republicanos en funciones y a otros ocho que habían ganado las elecciones, pero aún no habían asumido el cargo, el fiscal expresó cautela al hablar de demostrar la intención de defraudar por parte de todos los legisladores que firmaron el documento.

Además, 11 personas que habían sido nominadas para ser electores republicanos de Arizona se habían reunido en Phoenix el 14 de diciembre de 2020 para firmar un certificado que decía que eran electores “debidamente elegidos y calificados” y afirmaban que Trump había ganado el estado en las elecciones de 2020.

El presidente Joe Biden ganó Arizona por 10,457 votos. En ese momento, el Partido Republicano de Arizona publicó en las redes sociales un video de un minuto de la ceremonia de firma. El documento se envió más tarde al Congreso y a los Archivos Nacionales, donde fue ignorado.