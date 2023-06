Brutal ataque de perro pitbull a niño en Mesa

ARIZONA- Un menor de tan solo nueve años fue atacado de forma violenta por un perro pitbull en la ciudad de Mesa, por lo que tuvo que ser operado este lunes debido a las lesiones sufridas en ambas piernas.

En entrevista con Telemundo Arizona, Perla Marina Cuevas, madre del menor atacado explicó lo ocurrido.

“Oí a mi hijo gritándome mami, mami no me quiero morir, porque estaban muy mal las heridas”.

El pequeño Juan Carlos se encontraba jugando afuera de su hogar.

Perla relata que encontró a su hijo tirado afuera de su hogar con las piernas heridas, el animal habia arrancado pedazos de carne del menor.

“El perro lo tumbó y en el piso fue cuando lo empezó a morder, de hecho, hasta a su propia dueña mordió el perro le mordió un dedo fue por eso por lo que se le soltó la primera vez”.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Juan Carlos tuvo que ser transportado al hospital de Banner Desert en donde ha estado sedado para tratar de mitigar el dolor de las heridas en sus extremidades.

“Lo primero cuando ya estábamos aquí me preguntó si no se iba a morir, y yo le dije no papi no te vas a morir, porque él se vio, pero ya no lo hemos dejado que se vea”.

Según las estadísticas de mordeduras de perro del condado Maricopa, del 2018 al 2020 pit bull terrier americanos y razas mixtas han sido las razas con más ataques documentados a personas y otros animales, tan solo en el 2019 se les atribuyeron 801 casos.

Juan Carlos salió de cirugía y su madre nos compartió que, de acuerdo con el doctor que realizó la operación, se espera que el pequeño tenga una buena recuperación y que el panorama sobre su estado de salud es alentador.