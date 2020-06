Bares en Scottsale, bajo lupa por presunta violación de normas de distanciamiento social

SCOTTSDALE, AZ - Riot House, un club nocturno en Old Town Scottsdale, enfrenta un cargo menor por presuntamente no aplicar los lineamientos con respecto al distanciamiento social, una violación de la reciente orden ejecutiva del gobernador Doug Ducey, informó la policía este jueves.

La policía de Scottsdale reportó que observaron que tanto los clientes como los empleados en el club "no practicaban distanciamiento físico, no usaban cubrebocas y no cumplían con su plan".

La policía añadió en un comunicado que "varios" negocios dentro de Old Town Scottsdale están siendo investigados y también podrían ser sancionados.

En conferencia de prensa el gobernador Ducey dio a conocer la lista de los bares:

-Riot House

-Bottled Blonde

-Pattie’s

-Casa Amigos

-El Jefe

-International

-Maya Day Club

-Hi-Fi