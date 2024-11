¿Aún tienes tu boleta para votar por correo? Mira donde entregarla para asegurarte que sea contada

ARIZONA- Si no has entregado la boleta para votar por correo, todavía tienes tiempo para entregarla, pero no deberías enviarla por correo.

Es demasiado tarde para dejar tu boleta por correo y estar seguro de que llegará a las autoridades electorales a tiempo para ser contada. Tienes como opción dejarla en una urna electoral o en un lugar de votación.

Se recomienda hacerlo lo más pronto posible ya que todas las boletas deben recibirse antes de las 7 p. m. del Día de la Elección para que se cuenten, según la ley estatal.

Desde los lugares de votación hasta las filas, esto es lo que debes saber para dejar tu boleta el día de la elección.

¿Dónde puedo dejar mi boleta?

Puedes dejar tu boleta en cualquier lugar de votación en persona el día de la elección o en una urna electoral. Aquí te compartimos los listados en Maricopa y Pima.

Avondale

Ayuntamiento de Avondale. Dirección: 11465 W. Civil Center Dr., Avondale, AZ 85323

Oficina del Distrito Escolar Primario de Avondale. Dirección: 295 W. Western Ave., Avondale, AZ 85323. Solo tienen buzón disponible.

Estrella Mountain Community College. Dirección: 3000 N. Dysart Rd., Avondale, AZ 85392

Solo tienen buzón disponible/ la votación en persona comienza el 4 de noviembre

Littleton Elementary School District Welcome Center. Dirección:1642 S. 107th Ave., Avondale, AZ 85323. Solo tienen buzón disponible. La votación en persona inicia el 4 de noviembre.

Buckeye

Ayuntamiento de Buckeye. Dirección: 530 E. Monroe Ave., Buckeye, AZ 85326.

Carefree

Ayuntamiento de Carefree. Dirección: 8 Sundial Cir., Carefree, AZ 85377.

Cave Creek

Ayuntamiento de Cave Creek. Dirección:37622 N. Cave Creek Rd., Cave Creek, AZ 85331Buzón de entrega y votación en persona disponibles.

Chandler

Ayuntamiento de Chandler. Dirección:175 S. Arizona Ave., Chandler, AZ 85225. Solo buzón de entrega.

Chandler Gilbert Community College. Dirección: 2626 E. Pecos Rd., Chandler, AZ 85225. Buzón de entrega y votación en persona disponibles.

El Mirage

Ayuntamiento de El Mirage. Dirección: 10000 N. El Mirage Road, El Mirage, AZ 85335.

Fountain Hills

Ayuntamiento de Fountain Hills. Dirección:16705 E. Ave. of the Fountains, Fountain Hills, AZ 85268. Solo buzón de entrega

Gila Bend

Biblioteca del distrito escolar de Gila Bend/ Dirección: 308 N. Martin Ave., Gila Bend, AZ 85337. Solo buzón. Votación en persona el día de las elecciones

Gilbert

Gilbert Municipal Center. Dirección:50 E. Civic Center Dr., Gilbert, AZ 85296. Solo buzón

Gilbert Public Works North Area Service Center. Dirección:900 E. Juniper Ave., Gilbert, AZ 85234

Oficina del Distrito Escolar Unificado de Higley. Dirección: 2935 S. Recker Rd., Gilbert, AZ 85295

Glendale

ASU West Campus. Dirección: 4701 W. Thunderbird Rd., Glendale, AZ 85306

Glendale Civic Center. Dirección: 5752 W. Glenn Dr., Glendale, AZ 85301

Glendale Community College. Dirección: 6000 W. Olive Avenue, Glendale, AZ 85302. D isponibilidad de buzón y votación en persona

isponibilidad de buzón y votación en persona Glendale Community College North Campus - Edificio Chinle. Dirección: 5727 W. Happy Valley Rd., Glendale, AZ 85310. Buzón de entrega y votación en persona disponibles

Goodyear

Ayuntamiento de Goodyear. Dirección: 1900 N. Civic Sq., Goodyear, AZ 85395. Buzón de entrega y votación en persona disponibles

Mesa

Campus Politécnico de la ASU. Dirección: 5999 S. Backus Mall, Mesa, AZ 85212

Oficina de Registro y Elecciones del Condado de Maricopa. Dirección: 222 E. Javelina Ave. Suite A, Mesa, AZ 85210. Buzón de entrega únicamente con servicio al automóvil

Mesa Community College. Dirección: 1833 W. Southern Ave., Mesa, AZ 85202. Buzón de entrega y votación en persona disponibles

Mesa Community College en Red Mountain. Dirección: 7110 E. McKellips Rd., Mesa, AZ 85207. Buzón de entrega y votación en persona disponibles

Paradise Valley

Paradise Valley Community College. Dirección: 18401 N. 32nd St., Phoenix, AZ 85032. Buzón de entrega y votación en persona disponibles

Paradise Valley Town Hall. Dirección: 6401 E. Lincoln Dr., Paradise Valley, AZ 85253. B uzón de entrega y votación en persona disponibles

uzón de entrega y votación en persona disponibles Peoria

Ayuntamiento de Peoria. Dirección: 8401 W. Monroe St., Peoria, AZ 85345

Phoenix

ASU A.E. England. Dirección: 424 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85004. Estacionamiento en Central y Fillmore

Maricopa County Elections – MCTEC. Dirección: 510 S. 3rd Ave., Phoenix, AZ 85003. Solo buzón de entrega

Ayuntamiento de Phoenix. Dirección: 200 W. Washington St., Phoenix, AZ 85003. Solo buzón de entrega

South Mountain Community College. Dirección: 7050 S. 24th St., Phoenix, AZ 85042. Disponibilidad de buzón y votación en persona.

Scottsdale

Centro de recreación Florence Ely Nelson Desert Park. Dirección: 8950 E. Pinnacle Peak Rd., Scottsdale, AZ 85255

Centro de visitantes Indian Bend Wash. Dirección: 4201 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85251

Ayuntamiento de Scottsdale: Dirección: 3939 N. Drinkwater Blvd., Scottsdale, AZ 85251

Scottsdale Community College. Dirección: 9000 E. Chaparral Rd., Scottsdale, AZ 85256. Disponibilidad de buzón y votación en persona

Surprise

Ayuntamiento de Surprise. Dirección: 16000 N. Civic Center Plz., Surprise, AZ 85374

Condado Pima

Los sitios de votación del condado de Pima están abiertos en toda la comunidad el lunes, con horarios de cierre más tempranos que la semana pasada: casi 20 lugares estarán abiertos de 9 a. m. a 3 p. m.

Los sitios, renombrados como lugares de votación de emergencia son los siguientes:

Pima County Recorder’s Office at 240 N. Stone Ave.

Pima County Recorder's Office at 6550 S. Country Club Rd.

Fellowship Bible Church, 6700 E. Broadway

Santa Cruz Room on the third floor of the UA Student Union

Oro Valley Library, 1305 W. Naranja Dr.

La Villita Community Center, 71 W. Sahuarita Rd.

Woods Memorial Library, 3455 N. 1st Ave.

Eckstrom-Columbus Library, 4350 E. 22nd St.

Dusenberry-River Library, 5605 E. River Rd., suite 105

W. Anne Gibson-Esmond Station Library, 10931 E. May Ann Cleveland Way

Kirk Bear Canyon Library, 8959 E. Tanque Verde Rd.

Pima County Natural Resources, Parks and Recreation Building, 3500 W. River Rd.

Miller Golf Links Library, 9640 E. Golf Links Rd.

Valencia Library, 202 W. Valencia Rd.

Pascua Yaqui Wellness Center, 5305 W. Calle Torim

Wheeler Taft Abbett Sr. Library, 7800 N. Schisler Dr.

TOKA Community Building, 51 Baboquivari Dr. in Sells

Salazar-Ajo Library, 15 W. Plaza, suite 179, in Ajo

CENTROS DE VOTACIÓN POR CONDADO

También puedes encontrar lugares de votación, consulta el sitio web de elecciones de tu condado o visita my.arizona.vote. Los votantes del condado de Maricopa pueden usar el sitio location.maricopa.vote, y los votantes del condado de Pima pueden usar el sitio pima.gov.