Arrestan a hispano por error: cuando un día normal casi termina en deportación

ARIZONA- Un hombre en Phoenix estuvo a punto de perderlo todo el lunes por la noche cuando casi fue deportado después de ser arrestado por la policía de Phoenix mientras iba saliendo de una tienda de conveniencia.

David Flores y su familia relataron a Telemundo Arizona cómo este momento cambió su vida.

“En cuanto me estoy bajando del vehículo, se me acerca una mujer y me dice que si me había parado ahí por ella para ofrecerme servicios sexuales y le dije que no”, explicó David.

Al regresar de su trabajo a su casa el pasado lunes primero de julio, se detuvo en una tienda de conveniencia, a la salida fue detenido por agentes del Departamento de Policía de Phoenix, según David así fue su arresto:

“Me forcejeo, yo el sábado había tenido un accidente le dije que estaba muy lastimado de mi brazo, no le importó, me jaló el brazo hacia atrás y me tiró, le dije me está lastimando, me moreteo todos los brazos.”

David fue encarcelado por solicitar prostitución de acuerdo con los documentos de la policía de Phoenix, sin embargo, lo peor apenas estaba por llegar, ya que una vez en la cárcel le dieron una noticia que le cambiaria la vida.

“Vamos a sacarte sangre para checarte lo de las drogas, y terminando todo eso, van a venir los agentes de ICE por ti porque te van a deportar”.

En ese momento recuerda que lo único que pensó es llamar a su familia.

“Yo ahí ya mi semblante cambió bastante, yo ya no sabía qué hacer lo único que hice fue llamarles a mis padres, a mi esposa para decirle lo que iba pasar conmigo”.

Su madre, Sofia Martinez relata su reacción al recibir sa llamada telefónica.

“Sentí que estaba viviendo una pesadilla porque él tiene dos bebés, él es padre de familia, están separando familia injustamente, los están lanzando a la muerte”.

Y agrega que a pesar de que sabe que cuando se tiene un estatus irregular en el país esto puede pasar, agrega que no esperaba que sucediera a manos de la policía de Phoenix.

Ante situaciones como esta, el abogado Javier Sobampo recomienda estar preparado.

“Para personas que tienen ese riesgo de poder ser deportados mis recomendaciones; siempre traer una identificación con ellos, segundo hay que cooperar respetuosamente con la policía, la rebeldía en ese momento no es la mejor recomendación, la policía le tiene que decir sus derechos, los derechos de Miranda que le llaman, el derecho de permanecer callado y utilizar ese derecho, ejercerlo”.

Telemundo Arizona solicitó al Departamento del Alguacil del Condado Maricopa y a la Policía de Phoenix información sobre específica sobre el arresto, sin embargo, hasta el momento solo compartieron la información del caso.