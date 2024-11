Tour de Tucson 2024: lo que debes saber

ARIZONA- Miles de ciclistas recorrerán las calles de Tucson este fin de semana para la edición número 41de El Tour de Tucson, el evento ciclista de más larga duración en Arizona.

El recorrido de 164 kilómetros de El Tour de Tucson inicia a las 7 a. m. del sábado en el Centro de Convenciones de Tucson. La línea de salida y llegada se encuentra en 190 W. Cushing St., cerca del DoubleTree Hotel en Cushing y Church Avenue.

El recorrido de 62 millas comienza a las 9 a. m., seguido por el recorrido de 32 millas a las 10 a. m. Si los recorridos de larga distancia no son lo tuyo, prueba el divertido recorrido familiar de 1 o 3 millas que comienza a las 8:15 a. m.

Las rutas más largas del recorrido incluyen una buena combinación de paisajes urbanos y desérticos y pasan por numerosas comunidades locales, incluidas Corona, Green Valley, Sahuarita y Vail.

Las rutas cierran oficialmente a las 4:30 p. m., pero hasta entonces se esperan varios cierres de carreteras y retrasos en el tráfico.

Aquí un listado de los cierres previstos.

• WB y EB Cushing (Stone a El Paso): viernes 6:00 am – sábado 8:00 pm

• SB y NB Main (3rd Avenue (12th Street a 18th Street): 7:00 am – 11:30 am

• EB y WB 12th Street (4rth Avenue a 3rd Avenue): 7:00 am – 11:30 am

• EB y WB Simpson St (Otero Ave – Sentinel Ave) 7:00 am – 11:30 am

• WB y EB 15th Street (Stone a 4th Ave): 4:00 am – 11:30 am

• NB y SB 4th Ave (15th Street a Broadway): 4:00 am – 11:30 am

• NB y SB 6th Ave (Stone a 15th Ave): 4:00 am – 11:30 am

• NB y SB 6th Ave (22nd Street hasta Stone Ave): 4:00 am a 8:00 pm

• NB y SB Stone Ave (6th Ave y 18th Street hasta 14th Ave): 4:00 am a 12:30 pm

• EB Aviation Parkway y algunas intersecciones (Broadway – Golf Links): 6:30 am – 12:00 pm

• EB Valencia Rd en Kolb 6:00 am – 12:00 pm

• Houghton en el recinto ferial del condado de Pima (Driveway y Dawn Rd) 8:00 am – 2:00 pm

• WB y EB Continental (entre CPAC y Duval Mine Rd): 9:30 am – 1:30 pm

• NB Mission (Duval Mine Rd hasta Helmet Peak Rd): 9:30 am – 2:25 pm

CIERRES DE LAS RAMPAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA I-10 Y LA I-19

• La SR 210 en sentido eb (Aviation Pkwy.) estará cerrada de 6:30 a. m. a 12:00 p. m.

• La I-10 y Houghton de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.:

• La rampa de entrada en dirección este de la I-10 estará cerrada.

• El tráfico en dirección este sentido de Houghton Road será desviado en la I-10

• La intersección de la I-10 y Valencia estará cerrada de 10:00 a. m. a 3:30 p. m.:

• La rampa de salida en dirección este de la I-10 estará cerrada.

• Las rampas en dirección oeste de la I-10 estarán abiertas con señalizaciones para controlar el tránsito.

• La intersección de la I-10 y 6th Avenue estará cerrada de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.:

• Intercambio de la I-19 y Continental estará cerrada de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.:

• Las rampas de salida en dirección norte y sur de la I-19 estarán cerradas.

• La I-19 y Sahuarita estará cerrada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.:

• La rampa de salida en dirección norte y sur de la I-19 estarán cerradas.

• La rampa de entrada en dirección norte y sur de la I-19 estarán abiertas.