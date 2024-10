Crimen en Tempe: un cuerpo oculto durante años en un congelador

TEMPE- La Policía de Tempe y el condado Maricopa dieron a conocer aspectos específicos de la acusación a un hombre fue arrestado después de que se encontraran restos óseos en su congelador.

De acuerdo con documentos judiciales, Joseph Hill Jr., de 51 años, dijo a los oficiales que los restos pertenecían a su padre y que los tenía desde hacía más de cuatro años.

La investigación inició con un aviso anónimo que afirmaba que el cuerpo de Joseph Hill Sr. estaba dentro de un congelador en el patio trasero de la casa.

Los hechos continúan bajo investigación.

Los detectives no pudieron encontrar ningún registro gubernamental de la muerte de Hill Sr. Los títulos de propiedad mostraban que su padre todavía era dueño de la casa, localizada en Baseline y Rural Road y que estaba cobrando beneficios del Seguro Social hasta marzo de 2023.

Armados con una orden de registro, los detectives descubrieron un congelador en el patio trasero cubierto con filme plástico, cinta adhesiva y sábanas, con restos óseos adentro.

Los documentos policiales detallan que Hill Jr. confesó que vio a su padre dar su último suspiro hace más de cuatro años en un asilo de ancianos en Oregon, y luego puso su cuerpo dentro de un congelador.

Cuando se le preguntó por qué no informó su muerte, Hill Jr. supuestamente dijo a los oficiales que tenía miedo de perder la casa, ya que su nombre no estaba en la escritura. También confesó haber intentado enterrar a su padre varias veces en el desierto, pero no tuvo éxito.

Además, en su declaración añadió que el congelador permaneció en el patio trasero sin electricidad durante los últimos cuatro a seis meses.

La policía de Tempe no puede confirmar aún si los restos pertenecían a Hill Sr., pero dijo que se está realizando una autopsia.

Hill Jr. enfrenta cargos por abandonar u ocultar un cadáver, un delito grave de clase cinco. Un cargo por no informar una muerte, un delito menor de clase dos. Se le fijó una fianza de $25,000.