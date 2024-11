Sospechoso transmite en Facebook “intento de asesinato” dentro de oficina estatal en Mesa

MESA- El Departamento de Policía y autoridades estatales investigan un ataque violento y casi mortal contra un empleado del Departamento de Protección Infantil de Arizona (DCS). El sospechoso transmitió en vivo todo el ataque en Facebook.

El incidente comenzó aproximadamente a las 4 p. m. en una oficina del DCS en Mesa el martes cerca de Alma School Road y Southern.

Un video transmitido por el sospechoso, De'Andre Terrell Johnson, lo muestra llegando a una reunión con su asistente social para discutir su caso abierto en el DCS que involucra a sus hijos. Se reúne con el empleado del DCS en el vestíbulo y hablan durante una hora. Toda la reunión se transmitió en vivo.

Se escucha al empleado fuera de cámara hacerle a Johnson una serie de preguntas personales sobre su estado mental, educación, antecedentes e hijos. Hablan sobre las graves acusaciones hechas contra Johnson en el centro de su caso abierto.

En varias ocasiones, Johnson le pide al empleado que se presente en su transmisión en vivo, a lo que el empleado se niega.

Tan pronto como el empleado se inclina, Johnson lo agarra y lo estrangula. Se ve a Johnson apretando fuertemente el cuello del empleado.

"Eres hombre muerto", dice Johnson repetidamente.

La transmisión en vivo todavía estaba en marcha. Johnson cambia el ángulo de la cámara varias veces para asegurarse de que el ataque esté dentro del marco. Dos minutos después del intento de estrangulamiento, el empleado no parece moverse.

Es entonces cuando se puede escuchar a los testigos en el fondo gritando a Johnson que se detenga y diciendo que están llamando a la policía.

"Todavía está respirando. No expresé mi maldito punto", dijo Johnson.

Después de dos minutos y treinta segundos, se ve a Johnson soltando su agarre. La cara del empleado se estrella contra el suelo.

"No lo hagas, hombre. Has dejado en claro tu punto de vista", dice un testigo mientras Johnson se para junto al empleado que no se mueve en el suelo.

Oficiales del Departamento de Policía de Mesa encontraron a Johnson en una casa, pero huyó en un vehículo, lo que provocó una persecución.

Los oficiales intentaron desplegar un gancho para detenerlo, pero rompió la red del gancho.

Los detectives finalmente encontraron y arrestaron a Johnson tres horas posteriores al ataque. Fue fichado por intento de asesinato en primer grado, dos cargos por agresión agravada y fuga ilegal. Se encuentra detenido y se le impuso una fianza en efectivo de $ 500,000.