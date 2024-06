Desestiman una demanda de los nativoamericanos contra el proyecto de transmisión de energía SunZia

Una jueza de distrito de Estados Unidos desestimó las demandas de tribus nativoamericanas y ambientalistas que pretendían detener la construcción de parte de una línea de transmisión de energía valorada en $10,000 millones que transportará electricidad generada por el viento desde Nuevo México hasta clientes tan lejanos como California.

La jueza Jennifer Zipps dijo en su fallo emitido el jueves que los demandantes llegaron demasiado tarde para presentar su impugnación. Esto siguió a una decisión anterior en la que desestimó sus solicitudes de una orden judicial preliminar, diciendo que la Oficina de Administración de Tierras había cumplido con sus obligaciones de identificar sitios históricos y preparar un inventario de recursos culturales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El tramo en disputa de la línea de transmisión SunZia se encuentra en el Valle de San Pedro, en el sur de Arizona, y pasa por un área que tiene importancia histórica, cultural y religiosa para las tribus.

La Nación Tohono O'odham, junto con la Tribu Apache de San Carlos, el Centro para la Diversidad Biológica y Arqueología del Suroeste, presentaron una demanda en enero con la esperanza de detener la limpieza de caminos y plataformas para poder trabajar más para identificar sitios culturalmente significativos dentro de un tramo de 50 millas del valle.

El desarrollador Pattern Energy, con sede en California, calificó el fallo como una victoria para la región, citando los empleos y miles de millones de dólares en desarrollo económico e inversión que resultarán del proyecto.

"Esta decisión proporciona la seguridad de que los proyectos que siguen los procesos de permisos y obtienen las aprobaciones adecuadas no se verán amenazados años después por reclamaciones legales infundadas", dijo el director de desarrollo de Pattern, Cary Kottler, en un correo electrónico a The Associated Press. "Seguimos comprometidos a llevar a cabo nuestro trabajo con la misma integridad y dedicación que siempre nos ha definido, incluso de una manera respetuosa de la soberanía tribal y la protección de los recursos culturales", agregó.

Las tribus no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La Nación Tohono O’odham prometió en abril buscar todas las vías legales, y los ambientalistas dijeron que es probable que se presente una apelación.

"Esta compañía eléctrica ha estado trabajando muy duro para pretender que puede solucionar el problema destruyendo tanto como sea posible lo más rápido posible", indicó Robin Silver, cofundador del Centro para la Diversidad Biológica. "Eso no funciona", aseguró.

SunZia se encuentra entre los proyectos que, según sus partidarios, reforzarán la agenda del presidente Joe Biden para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El conducto previsto de 550 millas transportaría más de 3,500 megavatios de energía eólica a tres millones de personas.

Las tribus pidieron a un tribunal federal de apelaciones que interviniera en abril, argumentando que el gobierno federal tiene obligaciones legales y distintas bajo la Ley de Preservación Histórica Nacional y la Ley de Política Ambiental Nacional, y que la interpretación de la Oficina de Administración de Tierras sobre cómo se aplican sus obligaciones al proyecto SunZia debe ser revisada.

El Departamento del Interior de Estados Unidos, que supervisa la Oficina de Administración de Tierras, declinó hacer comentarios sobre el fallo.