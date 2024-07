“Ser humano no nacido”: la frase de la discordia en la iniciativa electoral sobre el aborto en Arizona

PHOENIX - Los partidarios de una iniciativa electoral sobre el derecho al aborto en noviembre demandaron a un comité legislativo liderado por el Partido Republicano que busca incluir un lenguaje propuesto para el folleto para los votantes que se refiera al feto como un "ser humano no nacido".

Arizona for Abortion Access presentó una demanda en el Tribunal Superior del condado de Maricopa el miércoles, pidiendo que un juez se niegue a permitir el lenguaje favorecido por un grupo legislativo dominado por los republicanos para el resumen de la iniciativa. El resumen aparecerá en un folleto que los votantes podrán utilizar para decidir cómo emitir su voto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El derecho al aborto es un tema central en las campañas demócratas en las elecciones de este año. En otros seis estados se han propuesto variaciones de la iniciativa electoral de Arizona, que preguntará a los votantes si el derecho al aborto debería consagrarse en la constitución estatal: Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada y Dakota del Sur. Nueva York también tiene una medida que, según sus defensores, protegería el acceso al aborto.

El grupo proderechos al aborto de Arizona dice que el resumen del panfleto debería usar simplemente la palabra "feto" y sostiene que "ser humano no nacido" es una frase con carga política destinada a provocar oposición a la medida.

"Los votantes de Arizona tienen derecho a recibir información clara, precisa e imparcial del estado antes de que se les solicite votar sobre iniciativas electorales", dijo el grupo en un comunicado. "La decisión del Consejo Legislativo de Arizona no cumple con esa responsabilidad al rechazar la solicitud de utilizar el término médico neutral 'feto' en lugar de 'ser humano no nacido' en el folleto publicitario de las elecciones generales de 2024", agregó.

La enmienda constitucional propuesta permitiría abortos en Arizona hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, generalmente alrededor de 24 semanas, con excepciones para salvar la vida de la madre o proteger su salud física o mental. Restringiría al estado la adopción o aplicación de cualquier ley que prohibiera el acceso al procedimiento.

Arizona actualmente tiene una prohibición del aborto de 15 semanas.

Quienes se oponen a la enmienda propuesta en Arizona dicen que podría conducir a abortos ilimitados y no regulados en el estado.

Leisa Brug, directora de la campaña opositora It Goes Too Far, defendió el término "ser humano no nacido".

"No debería leerse como un anuncio de la enmienda, debería proporcionar a los votantes una comprensión clara de lo que establece la ley actual y lo que haría la enmienda si se aprobara", indicó Brug en un comunicado.

Los organizadores en Arizona dijeron a principios de este mes que habían presentado 823,685 firmas, mucho más que las 383,923 requeridas de los votantes registrados. Los funcionarios electorales del condado tienen hasta el 22 de agosto para verificar si suficientes firmas son válidas y proporcionar los resultados a la oficina del secretario de estado de Arizona.