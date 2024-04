Proponen posible reubicación de los Coyotes de Arizona a Salt Lake City

Se están haciendo preparativos detrás de escena y ante la vista del público en caso de que un equipo de la NHL esté en Salt Lake City para este otoño.

Después de que el posible propietario Ryan Smith a principios de esta semana solicitara sugerencias para el nombre del equipo, el miércoles surgió la noticia de que la liga ha estado trabajando en planes de contingencia en caso de que los Arizona Coyotes se muden este verano.

La NHL ha estado trabajando en dos propuestas para la próxima temporada en caso de que el equipo esté en Arizona o juegue con un nombre diferente en Utah, según una persona familiarizada con la planificación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se han tomado decisiones.

El calendario para la próxima temporada generalmente se publica a fines de junio, después de que se entrega la Copa Stanley, alrededor del draft y antes de que se abra la agencia libre el 1 de julio. Cuando se le preguntó al comisionado Gary Bettman el mes pasado sobre el calendario y los posibles planes de contingencia, solo dijo, "Todavía tenemos algo de tiempo".

Si bien la NHL, Coyotes y Smith Entertainment Group declinaron hacer comentarios sobre el informe de doble horario, se están llevando a cabo preparativos para una posible reubicación. Según varios informes publicados, la liga envió un memorando a los propietarios actualizándolos sobre la situación y advirtiendo que hay piezas móviles y no se hace nada.

Los Coyotes informaron la semana pasada que están comprometidos a ganar una subasta para un terreno en Phoenix que albergaría un estadio con capacidad para 17,000 asientos y un distrito de entretenimiento. El Departamento de Tierras del Estado de Arizona fijó la subasta para el 27 de junio con una oferta inicial de 68,5 millones de dólares.

La NHL ha dicho que no tiene planes actuales de expandirse más allá de 32 equipos, a pesar de las especulaciones sobre posibles incorporaciones en Salt Lake City, Atlanta y Houston.