Feria Estatal de Arizona 2024: inicia evento de entretenimiento anual

PHOENIX- Prepárate y planifica tu visita a la Feria Estatal de Arizona que se llevará a cabo hasta el 27 de octubre.

La Feria Estatal de Arizona es un evento anual que presenta diversas atracciones, puestos de comida y vendedores comerciales.

COMPRA DE BOLETOS

Los precios de las entradas para adultos (8 años en adelante) están disponibles actualmente a $15. Las entradas permanecerán disponibles hasta el 27 de octubre a las 7 p. m.

CONCIERTOS

Los asistentes pueden comprar entradas para los conciertos del Coliseum en los que actuarán bandas como Vanilla Ice, Rob Base, Montell Jordan, The All American Rejects y Big Time Rush. Las entradas compradas el día del espectáculo no incluyen la entrada a la feria.

LO QUE DEBES DE SABER