Alerta meteorológica: nevadas en Flagstaff y poca visibilidad en tramos de la I-40

FLAGSTAFF– Las nevadas se mantendrán durante este jueves en Flagstaff y en algunas zonas del este de Arizona, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología.

Las temperaturas rondarán el punto de congelación en las primeras horas, se recomienda a los residentes que se preparen para tener condiciones resbaladizas en calles y autopistas, especialmente en la Interestatal 40.

La visibilidad podría disminuir en caso de nevadas intensas y es posible que haya demoras en los viajes, por lo que es esencial que los conductores tengan precaución.

Snow is also falling across eastern Arizona this morning with some it starting to show up on the area roadways. Always use extra caution as the roads can become slippery rather quickly. #azwx pic.twitter.com/HNAlG9OXvx