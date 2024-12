Albertsons y Safeway retiran pepinos por posible contaminación de salmonela

PHOENIX- Una cadena de supermercados ha retirado del mercado varios de sus productos debido a una posible contaminación por salmonela relacionada con los pepinos.

Albertsons anunció que la empresa retiraría del mercado voluntariamente productos que contienen pepinos a granel suministrados por PennRose Farms,.

Las tiendas Albertsons afectadas por el retiro del mercado incluyen supermercados en Arizona, Nuevo México, el sur de Nevada, Texas y Utah. Además, las tiendas Safeway en Arizona también están retirando los productos de los estantes.

Los productos incluidos en el retiro incluyen:

Cucumber and Lime with Tajin

Fruit Bowl with Tajin

Rectangular Vegetable Tray

ECOMM Tray Vegetable and Dip

ECOMM Tray Vegetable and Hummus

Tray Vegetable and Hummus 16-inch

Tray Vegetable and Hummus 18-inch

Snack Square Vegetable and Hummus

Vegetable & Dip Tray 16-inch

Vegetable & Dip Tray 18-inch

ECOMM Tray Vegetable

Veggie Platter Premium

Las fechas de venta de los vegetales fueron entre el 28 de noviembre al 8 de diciembre.

El sábado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunció el retiro inicial de pepinos de SunFed Produce que se vendieron en docenas de estados y partes de Canadá. La FDA informó que el retiro ahora también incluye pepinos de Baloian Farms of Arizona Co., Inc.

Se insta a los clientes que compraron los productos a no comerlos y a desecharlos o devolverlos a su tienda local para obtener un reembolso completo.

Cualquier persona que tenga preguntas debe comunicarse con el Centro de atención al cliente de Albertsons Companies al 1-877-723-3929 de lunes a viernes de 5 a. m. a 9 p. m.