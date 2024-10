Aduana de Nogales: arizonenses denuncian abusos

ARIZONA- Residentes de Arizona denuncian que han sido víctimas de extorsiones y abusos en la aduana mexicana.

Telemundo Arizona recopiló los testimonios relacionados con distintos inconvenientes al cruzar por la aduana de Nogales Arizona a Nogales, Sonora.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Nomás me dijo nos vamos arreglando de una manera… este me bajé del carro para dárselo y me dijo que se lo pusiera adentro de la caja del pick up para que no lo viera nadie porque hay unas cámaras ahí”, relata un hombre de forma anónima. Asegura llevaba consigo una lavadora usada para un familiar.

La única solución que los agentes fronterizos mexicanos le ofrecieron fue dar 50 dólares en efectivo, sin importar el tema de franquicia y lejos de la mira pública, según su relato.

“Viene uno pagando a veces más para evitarse tanto problema”.

A esta voz, se suman también los testimonios de nueve personas unas captados en cámara.

“Solamente me dijo el que me iba a ser acreedora a una multa de 8 mil pesos y pedí hablar con un supervisor, no me lo permitió…”

Otros por llamada telefónica…

“Y le pidieron mochada a mi esposo, le pidieron dinero”.

“Es derecho de todas y de todos siempre hablar con la persona que está a cargo de una dependencia para eso estamos, somos servidores públicos”, explicó Fátima Hinojosa, cónsul de protección consulado México en Nogales.

Existen guías y hoja informativas gratuitas. Puedes tener acceso a estos materiales en el teléfono o impresos y eso puede marcar la diferencia para defenderte y denunciar con algun representante y supervisor en las aduanas.