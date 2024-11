Adrián Fontes habló sobre los retrasos que se presentaron en los centros de votación en el estado

ARIZONA - El Secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, y la Directora Electoral, Lisa Marra, hablaron con la prensa esta mañana sobre las elecciones generales de 2024, según un comunicado.

El Secretario abordó brevemente el vídeo viral de alguien que dice ser parte de su oficina y denuncia un fraude electoral, supuestamente vinculado a una campaña de desinformación rusa.

“Bueno, cuando les dije que me estaban informando sobre el video, me sentí un poco malinterpretado, la información era un poco más amplia que eso, y por eso no puedo hablarles mucho más sobre eso”, dijo Fontes. “Pero las partes sobre las que me informaron son las mismas cosas que publicó el FBI y una especie de grupo de trabajo de investigación conjunta que ya se hizo público por esa gente. Así que pueden consultar esa declaración”.

Fontes dijo que aproximadamente a las 8:20 a.m., todos los lugares de votación en el estado estaban abiertos. Además notó dos contratiempos al principio: uno en el que alguien olvidó llevar una llave a un lugar en el condado de Maricopa y otro en el que un lugar en el condado de Mohave se quedó sin electricidad durante un breve período de tiempo.

Según el comunicado, hasta las 10:30 a.m., hora del Este, la oficina del secretario de estado de Arizona había recibido ocho llamadas: cuatro sobre cuestiones electorales (personas que observaban la votación dentro de la línea de 75 pies) y cuatro con varias otras preguntas.

NBC News preguntó cómo planea el estado informar los problemas en los centros de votación durante el día y Fontes dijo que cuando identifiquen problemas, planean ser "lo más transparentes posible".

"No queremos atraer mucha atención a algo si queremos asegurarnos de resolverlo primero para los votantes, ellos son nuestra prioridad", dijo. "Realmente depende de las circunstancias y de lo cerca que estemos de resolver esas cosas".

Hay 657 lugares de votación en los 15 condados.

Según Fontes, Arizona ha visto una participación récord en este ciclo. En Arizona hay 4,63 millones de votantes registrados en todo el estado, 120.000 más que en 2020.

La participación fue de alrededor del 80 % en 2020 y se espera que esta vez sea cercana a esa cifra.