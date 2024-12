Un conductor muere tras chocar contra un muro en el Loop 101 en Peoria

PEORIA - Una colisión mortal de un vehículo en los carriles en dirección sur de la ruta estatal 101 en Peoria provocó cierre de carriles.

Se informó que el vehículo chocó contra un muro y expulsó al único conductor hacia los carriles para vehículos de alta ocupación en dirección norte. La persona declarada muerta en el lugar.

Tanto los carriles en dirección norte como en dirección sur están cerrados en este momento.

Loop 101 Agua Fria near Olive Ave: The HOV and left lanes are closed in both directions due to a crash. pic.twitter.com/6nvo8YMWJk