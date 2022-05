Aborto en Arizona: Mujeres del valle opinan más allá de la legislación

ARIZONA- La filtración a principio de mes de un borrador de sentencia de la Corte Suprema del país que revocaría la protección constitucional al derecho a abortar en el país, ha causado polémica. En Arizona, varias mujeres del valle comparten su opinión con Telemundo.

Judith Villegas: “Eran mis hijos porque, aunque no los pude ver, hoy miro a mis hijos que tengo y yo les quite la vida a mis hijos… termine con su generación… no los pude ver disfrutar, dar un abrazo, yo les quite esta oportunidad”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Arrepentida y con lágrimas, Judith Villegas de 41 años comparte qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de terminar con dos de sus embarazos.

Villegas explica que fue víctima de abuso cuando tenía aproximadamente 6-7 años, después de que tuve mis 4 niños, eso me afectó mucho aparte de la relación que tenía era muy tóxica abusiva. Después de mi cuarta niña salí embarazada de nuevo y tenía depresión, sentía que no valía nada, entonces creía que era lo mejor de tener a mi bebé. Después de salir de dicha depresión, Judith dijo haber querido tomar una decisión completamente diferente.

Víctor Hugo Rodríguez nos tiene los detalles

Sin embargo, existen otras opiniones acerca del aborto.

Araceli Gutierrez: “Cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, tal vez fue una situación en donde fue abusada, tal vez económicamente no puede criar a una criatura o están en una relación de violencia entonces tener la opción de tener al bebé está en ellos”.

Araceli Gutierrez, joven de 33 años comparte que la mujer tiene el derecho a ser libre.

“Es un abuso de nuestros derechos, quienes son esos hombres para opinar y decidir qué podemos hacer con nuestro cuerpo o no”.

Aunque los jueces de la Corte Suprema aun no toman una decisión de revocar o continuar el derecho al aborto, existen en el valle recursos que prestan ayuda a mujeres que consideran tener un embarazo no deseado.

Se espera que la decisión definitiva de la Corte Suprema llegue antes de que acabe junio, pero la imposibilidad de prever cuándo se producirá exactamente ese fallo es una fuente de estrés para muchos centros.