La DEA en Phoenix anunció apoyo a Inmigración y Control de Aduanas en el control migratorio

La DEA en Phoenix anunció que está trabajando con el Departamento de Justicia para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sus esfuerzos de control migratorio.

Recordemos que los vuelos de deportación han comenzado en Arizona y algunos ya se han realizado en Tucson, según confirmaron el viernes el Departamento de Defensa y la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson.

El sector de Tucson informó que decenas de personas en el país fueron subidas al avión, junto con botellas de agua y sus pertenencias.

Algunos legisladores estatales están preparando una iniciativa para facilitar las deportaciones, como la "AZ ICE Act" propuesta por el senador Warren Petersen.

TODAY in Arizona, #DEAPHOENIXDiv, along with our Department of Justice partners, is assisting our DHS partners with their immigration efforts. @DHSgov @TheJusticeDept @HSIArizona @DEAHQ pic.twitter.com/H6G6yvZlnx