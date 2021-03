Obamacare: Biden extiende el periodo especial de inscripciones hasta el 15 de agosto

WASHINGTON - Este martes el presidente Joe Biden extendió hasta el 15 de agosto el periodo especial de inscripciones para el programa conocido como Obamacare, en el marco del undécimo aniversario de la entrada en vigencia de la ley.

Además se espera que explique varios de los recortes en materia de seguros que ofrece el gobierno federal como parte del paquete de estímulo por la pandemia, aprobado recientemente, mientras en un comunicado la Casa Blanca afirmó que la extensión del plazo de inscripciones es un incentivo para que la mayor cantidad posible de personas se beneficien de estos cambios.

El plan de $1.9 billones aprobado por el Congreso provee más subsidios para los pagos de las cuotas de los seguros médicos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) ofrecidos por el gobierno federal. Más asistencia al contribuyente significa, que los consumidores que compran sus propias pólizas a través de HealthCare.gov pagarán cientos de dólares menos de sus propios bolsillos.

El discurso de Biden de este martes en Columbus, la capital de Ohio, es parte de una campaña de la Casa Blanca para promover la primera gran victoria política del nuevo gobierno. El recién nombrado Secretario de Salud, Xavier Becerra, se hará eco de los comentarios de Biden en Carson City, Nevada, y se unirá a un evento por Zoom enfocado a Florida. El segundo caballero Douglas Emhoff hará lo propio en Omaha, Nebraska.

Algunos componentes del nuevo paquete de estímulo sientan la base para lo que será la expansión más grande de ayuda federal para el cuidado de la salud desde que se aprobó ACA hace más de 10 años.

Un ejemplo que ilustra los cambios que se vienen: una persona de 45 años que gana $58,000 no recibe ayuda bajo los límites actuales del Obamacare. Con la aprobación del plan del presidente Joe Biden, esta misma persona recibiría un crédito de $1,250 o una reducción del 20% en el pago de su póliza de seguro médico.

Otro ejemplo: una persona de 64 años que gana $19,300 al año ya recibe subsidios que reducen su pago de seguro médico a unos $800 anuales, pero con el nuevo paquete de estímulo esa misma persona no pagará nada.

El Senado confirmó al exfiscal general de California para ocupar la secretaría de Salud de EEUU, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar este cargo.

Las personas deberán averiguar con sus aseguradoras o con el gobierno federal si califican para reducciones en sus pólizas de seguro una vez se apruebe el proyecto de ley.

Nuevos o existentes suscriptores a los programas de salud del gobierno podrán aprovechar los ahorros a partir del 1 de abril visitando HealthCare.gov. Los estados que administran sus propios mercados de seguros médicos ofrecerán la misma asistencia mejorada, aunque los plazos de implementación pueden variar.

Biden abrió un período de inscripción especial para que las personas sin seguro obtengan cobertura a través del Obamacare hasta el 15 de mayo, que ahora se extiende. Al hacer correr la voz sobre las nuevas ayudas y ahorros, la Casa Blanca espera hacer crecer las suscripciones de ACA. Los 11 millones de personas que ya tienen planes privados a través de la ley de salud también se beneficiarán.

Los republicanos ven los nuevos subsidios de Biden como un ejemplo de extralimitación demócrata en el nuevo paquete de estímulo.

A pesar de sus quejas, los republicanos pueden enfrentar un dilema político. Los subsidios más altos para el cuidado de la salud están relacionados con la pandemia y expiran a fines de 2022. Eso permitirá a los demócratas establecer votaciones en el año electoral para hacer que los nuevos beneficios sean permanentes, o agregar aún más.

Otra disposición del paquete de estímulo ofrece a una docena de estados liderados por republicanos un incentivo financiero para expandir Medicaid a más adultos de bajos ingresos.

No está claro qué impacto tendrá el plan de Biden en la cantidad de personas sin seguro, que se estima en 33 millones o más.

Pero representa la mayor expansión de la ayuda federal para el seguro médico desde la promulgación de ACA. Obamacare no sólo sobrevivió a los repetidos intentos del expresidente Donald Trump de derribarlo, ahora está cobrando nueva vida.

Este martes se cumple el undécimo aniversario de la firma por el entonces presidente Barack Obama de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Biden, quien como vicepresidente estuvo al lado de Obama en la ceremonia de firma, tenía pautado visitar el Hospital del Cáncer James y el Instituto de Investigación Solove antes de su discurso.