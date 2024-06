La Cámara de Representantes de Arizona vota sobre la ‘Ley de Seguridad Fronteriza’ el martes

PHOENIX (AP) — Arizona intervendría directamente en la aplicación de la ley de inmigración al convertir en delito estatal cruzar la frontera entre Arizona y México en cualquier lugar excepto un puerto de entrada, según una propuesta que será sometida a votación final por parte de los legisladores el martes. Si se aprueba, los votantes decidirán en noviembre si la medida se convierte en ley.

La medida, cuya votación está prevista en la Cámara de Representantes de Arizona, permitiría a la policía estatal y local arrestar a personas que crucen la frontera sin autorización. También facultaría a los jueces estatales para ordenar a las personas condenadas por el delito que regresen a su país de origen.

La propuesta es similar a una ley de Texas que un tribunal federal de apelaciones ha dejado en suspenso mientras es impugnada. El Senado de Arizona aprobó la propuesta con una votación de 16 a 13 partidos. Si es aprobada por la Cámara, la propuesta pasaría por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien vetó una propuesta similar a principios de marzo, y en su lugar sería enviada a la votación del 5 de noviembre.

Si bien la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes a Estados Unidos, los defensores de la medida dicen que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que las personas crucen ilegalmente la vasta y porosa frontera de Arizona con México. También dijeron que algunas personas que ingresan a Arizona sin autorización cometen robo de identidad y se aprovechan de beneficios públicos.

Los opositores dicen que la propuesta conduciría inevitablemente a la aplicación de perfiles raciales por parte de la policía y cargaría al estado con nuevos costos de agencias policiales que no tienen experiencia con las leyes de inmigración, además de dañar la reputación de Arizona en el mundo empresarial.

Los partidarios de la medida electoral propuesta descartaron las preocupaciones sobre el perfilamiento racial, diciendo que los oficiales locales aún tendrían que desarrollar una causa probable para arrestar a las personas que ingresan a Arizona fuera de los puertos de entrada.

Los partidarios también dicen que la medida se centra únicamente en la región fronteriza del estado y, a diferencia de la histórica ley de inmigración de Arizona de 2010, no se dirige a personas de todo el estado. Los opositores señalan que la propuesta no contiene ninguna limitación geográfica sobre dónde puede aplicarse dentro del estado.

La propuesta electoral contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y no están directamente relacionadas con la inmigración. Entre ellas se incluyen convertirlo en un delito grave punible con hasta 10 años de prisión por vender fentanilo que provoque la muerte de una persona, y el requisito de que las agencias gubernamentales que administran programas de beneficios utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir beneficios.

Advirtiendo sobre posibles costos legales, los opositores señalaron la prohibición de contrabando de inmigrantes de Arizona de 2005 utilizada por el entonces sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullas de tráfico a gran escala dirigidas a los inmigrantes. Eso llevó a un veredicto por discriminación racial en 2013 y a costos legales y de cumplimiento financiados por los contribuyentes que ahora suman $265 millones y se espera que alcancen $314 millones para julio de 2025.

Según la propuesta actual, una condena por primera vez por la disposición de cruce de fronteras sería un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Los jueces estatales podrían ordenar a las personas que regresen a sus países de origen después de completar un período de encarcelamiento, aunque los tribunales tendrían el poder de desestimar los casos si los arrestados aceptan regresar a sus hogares.

La medida requeriría que el departamento correccional estatal detuviera a las personas acusadas o condenadas en virtud de la medida si las agencias policiales locales o del condado no tienen suficiente espacio para albergarlas.

La propuesta incluye excepciones para las personas a las que el gobierno federal les ha concedido estatus de presencia legal o asilo.

La disposición que permite arrestos de personas que cruzan la frontera entre puertos no entraría en vigor hasta que la ley de Texas o leyes similares de otros estados hayan estado en vigor durante 60 días.

Esta no es la primera vez que los legisladores republicanos en Arizona intentan criminalizar a los inmigrantes que no están autorizados a estar en Estados Unidos.

Al aprobar su proyecto de ley de inmigración de 2010, la Legislatura de Arizona consideró ampliar la ley de invasión del estado para criminalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Pero el lenguaje sobre invasión fue eliminado y reemplazado por el requisito de que los agentes, mientras hacen cumplir otras leyes, cuestionen el estatus migratorio de las personas si se cree que se encuentran en el país ilegalmente.

El requisito del interrogatorio fue finalmente confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de las preocupaciones de los críticos sobre el perfil racial, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.