Kamala Harris hará campaña en la frontera de Arizona con México el viernes

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris visitará la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona el viernes.

Su campaña anunció el miércoles que Harris estará en Douglas, Arizona, al otro lado de la frontera con Agua Prieta, México.

Un asistente de Harris, que habló bajo condición de anonimato para discutir un viaje que aún se estaba planeando, dijo que la vicepresidenta planea hablar sobre la seguridad fronteriza y cómo, como ex fiscal general de California, se enfrentó a pandillas internacionales y organizaciones criminales que trafican drogas, armas y seres humanos. También ha creído durante mucho tiempo que el país necesita un sistema de inmigración que sea seguro, justo, ordenado y humano, dijo el asistente.

Trump ha construido su campaña en parte en torno a pedir medidas enérgicas contra la inmigración y la frontera sur, e incluso ha respaldado el uso de la policía y el ejército para llevar a cabo deportaciones masivas si es elegido en noviembre. Harris ha intentado cada vez más aprovechar el tema y volverlo en contra de su oponente, aunque las encuestas muestran que los votantes siguen confiando más en Trump al respecto.

La importancia de la inmigración y la frontera antes del día de las elecciones quedó evidenciada por el hecho de que Trump no perdió tiempo en reaccionar ante la noticia del viaje de Harris. Le dijo a una multitud que se reunió en Mint Hill, Carolina del Norte, que Harris iba a la frontera "por razones políticas" y porque "sus encuestas están cayendo".

"Cuando Kamala habla sobre la frontera, su credibilidad es menor que cero", dijo Trump. "Espero que lo recuerden el viernes. Cuando les hable de la frontera, háganle una simple pregunta: "¿Por qué no lo hicieron hace cuatro años?".

Eso retoma un tema que Trump menciona en casi todos sus actos de campaña, burlándose de Harris como una ex "zar de la frontera" de la administración Biden, argumentando que ella supervisó políticas federales más suaves que permitieron que millones de personas ingresaran al país ilegalmente.

El presidente Joe Biden encargó a Harris que trabajara para abordar las causas fundamentales de los patrones de inmigración que han hecho que muchas personas que huyen de la violencia y las bandas de narcotraficantes en América Central se dirijan a la frontera de Estados Unidos y busquen asilo, aunque no la llamaron zar de la frontera.

Desde que asumió el cargo de Biden en la cima de la fórmula presidencial demócrata, Harris ha lamentado el colapso de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso que la mayoría de los legisladores republicanos rechazaron a instancias de Trump. Su asistente de campaña dijo que usará la escala fronteriza del viernes para impulsar la reactivación de ese paquete, que fue el más difícil en una generación.

La parada es parte de un esfuerzo más amplio de Harris para hacer de la inmigración un tema que pueda ayudarla a ganar partidarios, diciendo que Trump preferiría jugar a la política con el tema que buscar soluciones, al tiempo que prometía un trato más humano a los inmigrantes si ella gana la Casa Blanca.

En junio, Biden anunció reglas que prohíben que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada. Desde entonces, los arrestos por cruces fronterizos ilegales han disminuido.

A pesar de eso, una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada este mes encontró que Trump tiene una ventaja sobre Harris en cuanto a en quién confían los votantes para manejar mejor la inmigración. Este tema también fue un problema para Biden: la inmigración ilegal y los cruces en la frontera de Estados Unidos con México han sido un desafío durante gran parte de su administración. La encuesta también encontró que los republicanos son más propensos a preocuparse por la inmigración.