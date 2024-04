IRS: ¿Qué problemas enfrentarías si no declaras los impuestos a tiempo?

PHOENIX - El 15 de abril vence el plazo para presentar impuestos y expertos hablan de la alternativa de solicitar una prórroga para evitar multas.

Según el Servicio de Impuestos Internos, millones de personas esperan hasta el último día para completar sus declaraciones de impuestos.

“Tenemos hasta el día de hoy a la media noche para poder tramitar su extensión o declaración de impuestos”, dijo Liliana Davalos, preparadora de impuestos.

¿Qué ocurre si presentas tus impuestos después de la fecha límite?

Si un contribuyente presenta su declaración de impuestos fuera del plazo de este 15 de abril y no solicita una prórroga, podría enfrentarse a las siguientes multas.

Multa por incumplimiento de presentar la declaración de impuestos: Dependiendo del retraso con que presente la declaración y de la cantidad de impuestos impagados, el IRS te cobrará un multa por incumplimiento de presentar la declaración.

El impuesto impagado es el impuesto total que aparece en tu declaración menos las cantidades pagadas a través de retenciones, pagos de impuestos estimados y créditos reembolsables permitidos.

Las personas tienen hasta la medianoche para presentar su declaración de impuestos, sin embargo, si han solicitado una prórroga tienen hasta el 15 de octubre para declarar con el IRS.

“Se necesita información básica de las personas de los contribuyentes, nombres, seguros social, fechas de nacimiento, dirección, sobre todo el cálculo de estimado de ingresos, deducciones o gastos que tenga la persona para enviar una extensión verdadera”, indicó Davalos.

¿Cuál es la multa si no declaras tus impuestos al IRS?

La multa por no presentar la declaración es del 5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes de retraso. La multa no superará el 25% de los impuestos impagados, según el IRS.

Además, el IRS cobra intereses sobre sus multas. Los intereses comienzan a acumularse dependiendo del tipo de multa y seguirán aumentando hasta que usted pague el total.

Para solicitar una prórroga con un preparador de impuestos a través del sitio web del IRS, puede utilizar la herramienta Free File.

“Si una persona tiene deudas debe de hacerlo para evitarse una multa adicional. Si una persona no adeuda no va tener pero lo más conveniente es que prepare su extensión para que el irs no piense que la persona no quiere declarar sus impuestos a tiempo”, agregó Davalos.

De acuerdo con el IRS, 19 millones de personas solicitarán una prórroga la cual también será válida para su declaración de impuestos al gobierno estatal.

“Si ha solicitado una extensión al IRS y ya tiene una extensión federal aprobada. No es necesario presentar una solicitud para Arizona”, aclaró Rebecca Wilder del Departamento de Ingresos de Arizona.

¿Qué ocurre si no puedes pagar a tiempo la cantidad que debes al IRS?

Existen opciones de pago que podrían ayudarte:

Plan de pago a largo plazo : Si debes $50,000 o menos en impuestos combinados, multas e intereses, y presentó todas las declaraciones requeridas puede calificar para un plan de pago a largo plazo. Este plan te permite realizar pagos mensuales durante un largo periodo de tiempo.

: Si debes $50,000 o menos en impuestos combinados, multas e intereses, y presentó todas las declaraciones requeridas puede calificar para un plan de pago a largo plazo. Este plan te permite realizar pagos mensuales durante un largo periodo de tiempo. Plan de pago a corto plazo: Si debes menos de $100,000 en impuestos combinados, multas e intereses, usted puede calificar para un plan de pago a corto plazo que le da 180 días para pagar el balance total.

Si debes menos de $100,000 en impuestos combinados, multas e intereses, usted puede calificar para un plan de pago a corto plazo que le da 180 días para pagar el balance total. Oferta de compromiso: El IRS también ofrece un programa llamado Oferta de compromiso, antes conocido como programa Fresh Start, que te ayuda a reducir tu deuda tributaria si puedes pagar sólo una parte. Para ver si calificas, haz clic aquí.

Para más información, puedes visitar este enlace.