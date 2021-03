Juez no emite fallo sobre destino del programa DACA

HOUSTON, Texas - El juez federal Andrew Hanen no se pronunció de inmediato el martes sobre un caso vigilado de cerca sobre el destino del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA, que confiere protecciones limitadas a cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Hanen, quien es juez federal para el distrito sur de Texas, fijó como fecha límite el 9 de abril para que los abogados de ambas partes brinden más información.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Texas encabeza una coalición de estados liderados por republicanos que quieren que Hanen invalide el programa DACA, instituido en 2012 por el ex presidente Barack Obama. Defendiendo el programa está el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF) y un grupo de estados liderados por demócratas.

A los beneficiarios de DACA se les concede un indulto de dos años de la deportación que puede extenderse y recibir un permiso de trabajo y un número de seguro social. Las más de 600,000 personas actualmente en el programa deben cumplir con varios requisitos, incluido no tener antecedentes penales. Los inmigrantes que son aceptados en el programa y luego son arrestados enfrentan la deportación a su país de origen.

Hanen se negó en 2018 a emitir una orden judicial preliminar, diciendo que Texas y otros estados habían esperado demasiado para demandar. Pero en ese fallo, dijo que creía que DACA era inconstitucional y pidió al Congreso que promulgue una legislación que proteja a las personas bajo el programa, a menudo conocidas como "Dreamers". Fallos de tribunales federales separados prohibieron al expresidente Donald Trump finalizar el programa y le obligaron a reintegrar las admisiones.

Pero el programa permanece en un terreno potencialmente precario. Los abogados de Texas presionaron el martes a Hanen para que invalide rápidamente DACA. MALDEF le ha pedido a Hanen que retrase cualquier orden nueva, ya que la administración del presidente Joe Biden y el Congreso consideran una legislación dirigida a los beneficiarios de DACA.

Se mencionó en la corte la aprobación del proyecto de ley H.R. 6 "American Dream and Promise Act 2021" en la Cámara de Representantes, que actualmente está esperando ser revisada en el Senado. Así como también se hizo mención de la propuesta de ley S. 264 Dream Act of 2021, fue presentada por los senadores Dick Durbin (D-IL) y Lindsey Graham (R-SC).

Las propuestas en el Capitolio ya se han enfrentado a una fuerte oposición republicana y la política de inmigración se ha complicado por un fuerte aumento en los cruces fronterizos de niños inmigrantes no acompañados por uno de sus padres. Los legisladores republicanos han alegado que la revocación limitada de Biden de las restricciones de inmigración de Trump ha llevado a las familias a intentar cruzar la frontera, aunque las familias migrantes y los expertos entrevistados por The Associated Press han ofrecido una multitud de razones.

Hanen señaló que ha habido docenas de propuestas fallidas en los años desde que Obama promulgó DACA.