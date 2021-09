A caballo y a ¿latigazos?Agentes fronterizos intentan frenar a migrantes haitianos

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el lunes como ‘’horroríficas’’ las imágenes que parecen mostrar a un agente de la Patrulla Fronteriza a caballo con un látigo para frenar a migrantes pero no dijo cuáles consecuencias tendría que haber por las acciones del agente.

‘’He visto algunas de las imágenes. No tengo todo el contexto. No puedo imaginar cuál contexto haría eso apropiado, pero no tengo detalles adicionales’’, le dijo a reporteros durante el encuentro diario con la prensa.

Una foto del reportero Paul Ratje mostraba al agente a caballo tomando a uno de los migrantes mientras el hombre intentaba entrar a Estados Unidos desde Ciudad Acuña, México. El diario El Paso Times reportó que el agente había usado su látigo y cargó a caballo contra la gente tratando de cruzar, gritando ‘’vamos, salgan ahora, vuelvan a México’’.

LA PATRULLA FRONTERIZA ACLARÓ QUE LOS AGENTES NO USAN LÁTIGOS

La Patrulla Fronteriza aclaró que los agentes no usan látigos aunque dijeron que están investigando el hecho.

