Fiebre y ojos rojos: analizan síntomas en niños sanos ahora en estado crítico

NUEVA YORK - En medio de nuevas preocupaciones sobre el impacto de COVID-19 en los niños, un hospital de Long Island, Nueva York, informó a nuestra cadena hermana NBC que han visto una docena de menores de edad críticos en las últimas dos semanas con síntomas inflamatorios similares.

"Ahora tenemos al menos unos 12 pacientes en nuestro hospital que se presentan de manera similar, que creemos que tienen alguna relación con una infección por el COVID-19", dijo el Dr. James Schneider, Director de Cuidados Críticos Pediátricos en el Hospital de Niños Cohen en el condado de Nassau. "Es algo que estamos empezando a ver en todo el país".

Cohen es uno de los hospitales locales en donde los pediatras dicen estar preocupados por las recientes hospitalizaciones de niños previamente sanos y que se han enfermado gravemente con las mismas características: reacciones que se asemejan al síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y que, si no se trata rápidamente, puede causar daños en las arterias y el corazón.

Los síntomas pueden incluir fiebre durante más de cinco días, erupción cutánea, síntomas gastrointestinales, ojos rojos y manos y pies hinchados. Además de una docena de casos en el Hospital de Niños Cohen, una fuente del Hospital Mount Sinai dice que el número de casos en su unidad pediátrica de cuidados intensivos creció en esta semana en comparación a los dos casos reportados el 28 de abril.

Los pediatras dicen que, además de los síntomas inflamatorios graves, lo que muchos de estos niños tienen en común es que han dado positivo al COVID-19 o a las pruebas de anticuerpos. También, afirma que algunos de los niños han dado negativo al coronavirus, pero se cree que han sido expuestos al virus por miembros de la familia.

"Los casos están dispersos. Cada centro tiene uno o dos casos", dijo la cardióloga pediátrica Dra. Nadine Choueiter del Centro Médico Montefiore en El Bronx.

Si bien la Dra. Choueiter señaló que los casos aún son raros, agregó: "Sí los estamos viendo y es importante hablar de ello para crear conciencia para que los pediatras entendamos estos síntomas y los tratemos".

Las autoridades sanitarias actualizaron la lista de síntomas de la enfermedad, que ya deja más de 200,000 muertos en todo el mundo.

Un portavoz del Monte Sinai declinó hacer comentarios.

Nuestra cadena hermana NBC 4 también confirmó que hay al menos un caso en el Centro Médico Montefiore y otro caso de un niño en NYU Langone, quien fue dado de alta en los últimos días después de ser tratado por la enfermedad de Kawasaki.

Por su parte, el portavoz de Columbia Presbyterian no respondió a las reiteradas solicitudes de NBC New York sobre un informe publicado de tres casos en ese hospital.

Ahora los médicos están comparando notas y tratando de averiguar si el COVID-19 está provocando una reacción exagerada del sistema inmune en algunos niños previamente sanos, tal vez incluso semanas después de haber sido expuestos.

"La parte interesante es que ahora estamos viendo estos pacientes", dijo el Dr. Schneider, y agregó que la pregunta sigue siendo "¿Es este un aumento típico de la enfermedad de Kawasaki o esta es la respuesta luego de tener el COVID-19?"

Los médicos señalan que también es posible que estos casos no estén relacionados con el coronavirus, pero es difícil saberlo, ya que los funcionarios de salud no requieren que se rastreen tales síntomas en los niños. Todavía no está claro si los funcionarios locales de salud pública han comenzado a contar estos casos para determinar si hay un aumento.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York parecía desconocer los casos locales cuando nuestra cadena hermana NBC preguntó por primera vez sobre las preocupaciones de los médicos en una conferencia de prensa con el alcalde Bill de Blasio el 29 de abril.

"No hemos visto esto hasta la fecha", dijo la comisionada del Departamento de Salud, Oxiris Barbot.

Dos días después, el 1 de mayo, cuando NBC New York solicitó una actualización, la comisionada Barbot aseguró que está tratando de aprender más sobre cualquier posible amenaza para la salud de los niños.

"Estamos observando de cerca esto", dijo Barbot. "Mi equipo se ha comunicado con los hospitales pediátricos para obtener más información sobre casos específicos que les preocupan, lo que indica una respuesta cardiovascular inflamatoria en niños que no se había observado previamente".

Barbot dijo que también se había comunicado personalmente con el médico forense de Nueva York, que está tratando de recopilar información sobre niños en el extranjero que pueden haber muerto después de desarrollar estos síntomas. Los pediatras y funcionarios de salud británicos también emitieron una advertencia el 26 de abril sobre un posible vínculo de las dos enfermedades, COVID-Kawasaki, en niños pequeños.

"Simplemente demuestra que el coronavirus no perdona a ningún grupo de edad y puede provocar enfermedades muy graves, incluso en niños", dijo el Dr. Schneider.