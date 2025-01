Horne pide ampliar programa de seguridad escolar tras casi tragedia en Tucson

PHOENIX - El superintendente estatal Tom Horne se presentó ante el comité de educación para solicitar la ampliación de un programa de seguridad escolar después de una casi tragedia en una escuela de Tucson.

Después del incidente, Horne elogió las acciones de un oficial de policía de Tucson que arrestó a un sospechoso armado que hacía amenazas en el campus de una escuela la semana pasada.

Además dijo que el incidente demuestra la importancia de tener oficiales de policía armados en los terrenos de la escuela e insta a los legisladores a ampliar el programa.

“Veinte estudiantes y adultos adicionales habrían perdido la vida, y los padres de los estudiantes habrían tenido sus vidas arruinadas por un dolor incontrolable”, dijo. “ Sé de esto porque he perdido a un hijo. Aquellos que se han opuesto a la policía en las escuelas deben repensar este tema”.

En su discurso, Horne pide un programa de seguridad escolar ampliado después de una tragedia casi total en Tucson, destacando los éxitos académicos, el salario de los maestros y el uso de inteligencia artificial para la tutoría.

Horne habló de la necesidad de mantener a los hijos biológicos fuera de los deportes femeninos y de garantizar que el tiempo en el aula se dedique a las materias académicas y a eliminar distracciones como la teoría crítica de la raza.

Dijo que ha exigido a los distritos y a las escuelas autónomas que respondan a preguntas sobre este tipo de cuestiones filosóficas y que se informará a los padres si las escuelas se toman en serio la enseñanza académica o la promoción de una ideología progresista.

“Los varones biológicos no tienen nada que hacer en los deportes de las niñas, las duchas o los vestuarios. Estoy librando esta batalla en los tribunales mientras hablamos y me comprometo a no dejar nunca de luchar por el derecho de las niñas en virtud del título IX a competir, destacarse y ocupar el lugar que les corresponde en el podio de los ganadores”, expresó.

Horne pidió fondos legislativos para salarios más altos para los maestros y la renovación de la Proposición 123, una medida aprobada por los votantes que agrega fondos escolares provenientes de mayores pagos del Fideicomiso de Tierras del Estado.

Señaló que los salarios más altos y la aprobación de una legislación para reforzar el apoyo administrativo para los maestros ayudarán a reclutar y retener maestros.

El uso de la IA como herramienta es una prioridad máxima para Horne. Sobre esto, dijo a los legisladores que el programa Khanmigo es "el mejor programa que hemos encontrado para la aplicación educativa de la inteligencia artificial".

“No sustituye a los maestros; los ayuda”, agregó.

Horne busca un requisito que establezca que a los estudiantes de secundaria no se les permita graduarse a menos que aprueben un examen de graduación con un nivel de corte razonable con múltiples posibilidades de aprobar, o alternativamente estén certificados para un oficio en un programa de educación técnica profesional.

En la misma línea, también impulsó la formación de la Comisión Económica de Educación de Arizona (AEEC), una expansión masiva de la Educación Profesional y Técnica, con el objetivo de ayudar a los estudiantes que no eligen la universidad a adquirir una habilidad que les permita obtener un trabajo bien remunerado al salir de la escuela secundaria.

Horne también destacó los esfuerzos del departamento en el éxito de los equipos de intervención escolar, la instrucción basada en datos, la creación de la Biblioteca de Educación Digital de Arizona, la reducción de la burocracia, la educación del carácter, la capacitación en liderazgo en todos los condados de Arizona y la defensa de la ley aprobada por los votantes que requiere que el inglés sea el idioma de instrucción.