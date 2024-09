Experta habla sobre señales de alerta de depresión en jóvenes

CHANDLER - Una familia hispana de Chandler vivió días de angustia tras la desaparición de su hija quien, según su madre, expresaba comentarios depresivos.

Laura Peralta, madre de la joven de 15 años, dijo que su hija desapareció de su casa ubicada en el área de Chandler Blvd. y Rural Rd. el pasado lunes. A pesar de los intentos de contactarla a través de diferentes medios, no lograron localizarla.

“Ella solamente me dejas saber pues ya no va a lidiar conmigo, ya no tengo ganas de vivir, tu problema se va a acabar”, dijo.

Tras días de incertidumbre, la joven apareció pero en malas condiciones, dijo su madre.

“Cuatro días de terror, cuatro días de angustia de dolor, de preocupación, de intranquilidad, de agobio”, agregó Peralta.

Experta en salud mental habla sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día.

“Estamos viendo que más del 50% de los jóvenes están impactados en caer en las redes sociales que vienen sufriendo de trastornos mentales”, dijo Cinthia Knapper, doctora de psiquiatría y salud mental.

Para prevenir una situación similar a la de Peralta, la experta mencionó algunas señales para detectar la salud mental de tus hijos.

“Ver si se están aislando más de lo común, si pasan más tiempo en su cuarto, si no se están bañando, no se están lavando los dientes, si están comiendo mucho o comiendo muy poco, si no están yendo a la escuela si sus calificaciones están afectadas, estas son señales que nosotros podemos reconocer de que nuestro hijo o hija necesita ayuda”, dijo la experta.

Por su parte, la policía de Chandler dijo que cuando se trata de jóvenes desaparecidos con problemas de salud mental, la investigación toma un rumbo diferente. También destacaron que existen recursos para brindar ayuda independientemente del estatus migratorio.

“Porque nosotros no estamos para determinar si están aquí legalmente o si tiene estatus para estar en los Estados Unidos, nosotros estamos para ayudar en la crisis que están ahorita teniendo”, dijo Eva Zermeño, vocero de la policía de Chandler.

Si necesita ayuda puede marcar el 988, que es la línea de ayuda para la prevención del suicidio y situaciones de crisis.