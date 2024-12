Escuelas en el estado no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, según informe

PHOENIX- Según un nuevo informe del auditor general de Arizona, decenas de escuelas en todo el estado no están siguiendo los estándares mínimos en los protocolos de planificación de operaciones de emergencia.

¿Cuáles son estos protocolos y por qué son importantes?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Según el informe, se auditaron 47 escuelas en los 14 condados del estado que cumplían con menos de la mitad de los estándares mínimos de seguridad.

El Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, enfatizó la importancia de cumplir con los estándares en las escuelas.

“La seguridad de los estudiantes, los maestros es nuestra primera prioridad”, recalcó Horne.

También mencionó que es imperativo que las escuelas sigan las normas de seguridad para garantizar la seguridad de los empleados y estudiantes.

Las normas consisten en varios protocolos, como rutas de evacuación, mapas de reubicación, listas de contacto de padres, simulacros de seguridad o la creación de una cadena de mando de personal en caso de emergencia; como un oficial.

Martha Cecilia Laguna, madre de familia, dijo que por otro lado, las escuelas chárter prestan más atención a los padres y la educación es de mejor calidad.

“Lo único que me he fijado es que no tienen un policía en el lugar”, señaló Laguna.

El informe muestra que al menos tres escuelas chárter no contaban con protocolos de seguridad o no sabían que existían directrices. Otras siete mencionaron que no estaban desarrollando estos protocolos.

Según la junta de escuelas chárter, algunas instituciones no han implementado protocolos por falta de recursos.

“Esto es imposible”, dijo Horne en respuesta. ”Cuando se creó la junta de escuelas charter, se le habían asignado fondos”.

El departamento de educación dice que tampoco tiene los recursos para supervisar cada escuela que cumple con estas reglamentaciones, y espera que la legislatura apruebe un presupuesto el próximo año para ayudar a financiar estas acciones.