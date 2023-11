Hallan cuerpo de joven con heridas de bala en Tucson; familiares exigen justicia

TUCSON - El cuerpo sin vida de un joven fue localizado durante la semana en Tucson y la familia exige una respuesta.

Según la policía de Tucson, no está claro si la muerte del joven identificado como Andrés Leyva, de 20 años, fue un homicidio, generando más dudas entre los familiares.

Aarón Ibarra, padre de Leyva, recuerda constantemente con nostalgia a su hijo mirando su fotografía.

“Todos los días que miro que no llega, en la noche me despierto y miro que no está el carro. Es muy difícil, dijo.

El 29 de octubre, las autoridades encontraron el cuerpo de Leyva con una herida de bala cerca de la cuadra 200 de Ohio St., según la policía.

“No lo podemos creer todavía, no lo puedo creer y no quiero creerlo”, dijeron los tíos de Leyva, Regino y Rosalilia Ibarra.

La madre de Leyva se encuentra en México sin pasaporte y espera llegar a Tucson para despedirse de su hijo.

La abogada de inmigración explica qué opción podría tener la madre de llegar a Estados Unidos en su situación.

“En ciertos casos cuando una persona tiene un familiar el cual falleció en los Estados Unidos migración te puede dar una visa humanitaria para que puedas venir”, indicó.