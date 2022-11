Algunos reclutas atropellados en Los Ángeles sufrieron lesiones que alteran sus vidas

Cinco reclutas del alguacil del condado de Los Ángeles que fueron atropellados por un conductor de un SUV que manejaba en sentido contrario durante una carrera de entrenamiento en Whittier continuaban hospitalizados el jueves en estado crítico.

Estaban entre los 25 reclutas heridos en el accidente del miércoles por la mañana en una calle del vecindario cerca de las instalaciones de entrenamiento del Centro STARS del departamento en la comunidad a unas 20 millas al sureste del centro de Los Ángeles.

“Hay una variedad de lesiones que cambian y alteran la vida por las que pasaron algunos de estos reclutas”, dijo el alguacil Alex Villanueva.

Las víctimas sufrieron lesiones en la cabeza, huesos rotos y pérdida de extremidades, dijo Villanueva en una conferencia de prensa el miércoles. Una víctima estaba conectada a un ventilador, dijo Villanueva.

Otras lesiones variaban de leves, incluido el conductor de 22 años, a moderadas. Varios de los familiares de las víctimas llegaron a los hospitales horas después del accidente, algunos en helicópteros del departamento del alguacil, dijo el alguacil.

La horrible cadena de eventos se desarrolló cuando los reclutas corrían hacia el norte por la Avenida Mills cuando un SUV en dirección sur se interpuso en su camino.

El video de una cámara en la propiedad de un residente muestra el Honda CRV dirigiéndose hacia las cuatro columnas de reclutas, todos vestidos con camisas blancas mientras trotaban en formación al costado de la calle.

La residente Christine Periman estaba durmiendo en ese momento.

“Pensé que había un terremoto porque hubo una fuerte sacudida”, dijo Periman.

Los reclutas al frente de la formación dijeron a los agentes que los que fueron golpeados no tuvieron tiempo de reaccionar. Después de golpear a los reclutas, la camioneta se estrelló de frente contra un poste de luz.

“No tuvieron ninguna advertencia”, dijo el capitán Pat MacDonald, cuya oficina supervisa la academia. “Gracias a Dios por ese poste de luz porque el vehículo finalmente lo golpeó y se detuvo, en lugar de posiblemente golpear a más reclutas”.

El SUV viajaba a una velocidad estimada de 30 a 40 mph, dijo Villanueva, citando informes de reclutas. No había signos de marcas de neumáticos, dijo.

El chofer cambió de carril y atropelló a los reclutas que corrían en formación, dijo el departamento del alguacil. El chofer, un hombre de 22 años de Diamond Bar, fue detenido en el lugar.

El video tomado por el testigo Francisco Silva mostró a los cadetes tratando de ayudar a los cadetes heridos en el suelo. Dijo que lo despertaron los gritos y miró por la ventana para ver el caos.

“Es como una escena en una película que no quieres ver en vivo”, dijo. “Cuando corres, eres muy vulnerable. Simplemente es difícil de procesar. Además de verlo tan cerca, segundos después de que sucediera".

Los reclutas corrían con ocho guardias viales que usaban chalecos reflectores de alta visibilidad. Los instructores y los vehículos de seguridad acompañaban a los reclutas en la huida, según el departamento del alguacil.

Los bomberos identificaron a las víctimas como reclutas del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles que se encontraban en un ejercicio de entrenamiento.

La mayoría de los aprendices eran reclutas del alguacil del condado de Los Ángeles, pero algunos eran de Pasadena, Glendale y Bellflower.

El conductor del SUV de 22 años, un hombre de Diamond Bar, fue detenido en el lugar. El alguacil dijo que una prueba de sobriedad de campo y aliento de DUI administrada en la escena no indicó que el conductor estuviera bajo la influencia del alcohol.

El caso estaba siendo investigado por la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

“Parece que es un accidente, un accidente horrible”, dijo Villanueva.

Los reclutas son parte de un programa de entrenamiento en el cercano Centro S.T.A.R.S. El centro está ubicado en la cuadra 11000 de Colima Road en Whittier. El Centro S.T.A.R.S es uno de los dos sitios de capacitación previa a la academia en el condado de Los Ángeles.

Testigos dijeron que los reclutas a menudo entrenan en el vecindario.

Los programas incluyen entrenamiento físico y sesiones académicas. La participación en el programa es voluntaria y no se requiere para convertirse en aprendiz de ayudante del alguacil.

La supervisora ​​del condado, Janice Hahn, dijo que las víctimas representan aproximadamente la mitad de la clase actual.

La Patrulla de Caminos de California pidió a cualquier persona que tenga información sobre el accidente que se comunique con los investigadores al 562-868-0503.

La Asociación de Apoyo del Alguacil está aceptando donaciones. Para más información, haga clic aquí.

