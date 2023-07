Video capta momento de explosión de un edificio de apartamentos en Nueva Jersey

Qué saber La policía dijo el lunes que 31 personas, incluidos tres niños, fueron desplazadas como resultado de la explosión, cuya causa aún no se ha determinado.

NUEVA JERSEY -- Un nuevo video muestra el momento en que un edificio de apartamentos en Newark explotó repentinamente, enviando escombros por los aires mientras media docena de personas resultaron heridas y más quedaron sin hogar.

La explosión ocurrió alrededor de las 6 p.m. del viernes en un edificio en South Pine Lane, convirtiendo dos edificios de apartamentos administrados por la Autoridad de Vivienda de Newark en un montón de escombros.

La policía y los bomberos acudieron al lugar y ayudaron a seis personas que resultaron heridas, cinco de las cuales fueron hospitalizadas, según las autoridades. Una mujer entre los heridos sufrió heridas graves como resultado de las quemaduras.

La policía dijo el lunes que 31 personas, incluidos tres niños, fueron desplazadas como resultado de la explosión, cuya causa aún no se ha determinado. El director de Vivienda dijo anteriormente que no había recibido informes de olor a gas durante un largo período de tiempo, aunque los vecinos le dijeron el lunes a nuestra cadena hermana NBC New York que olieron a gas mucho antes de la explosión.

En un comunicado el lunes, PSE&G dijo que respondieron a la explosión para cortar los servicios públicos y que tenían equipos en el área el sábado haciendo trabajos no relacionados. Refirieron los comentarios a la ciudad de Newark, que dijo que aún hay una investigación en curso.

"De repente, escuché un estallido", dijo Jonathan Bohler, que vive al lado del edificio que explotó. "Cuando abrí la puerta, vi que los cimientos literalmente se derrumbaban y caían".

La unidad de Bohler todavía está en pie, pero una foto del interior de su casa muestra los daños extensos, ya que ahora falta una pared. Su familia se ha estado hospedando en un hotel desde el viernes y aún no se les ha permitido regresar a casa.

“Perdí todo, porque debido al daño estructural, no podemos entrar y sacar nada”, dijo Vanessa Bohler, y agregó que la explosión fue tan fuerte que su hija fue literalmente arrojada. "Estaba parada en la acera, la explosión fue tan fuerte que literalmente la levantó y la arrojó al otro lado de la calle".

En este momento, la familia exige respuestas, pero aún no ve ninguna. “Espero que al menos para el martes (o) el miércoles tengamos respuestas más concretas que solo ‘está bajo investigación’. Necesito más que eso", dijo Vanessa Bohler.

Alfredo Acosta nos actualiza desde Nueva Jersey.