Hombre baleado a muerte en Portland sería seguidor de grupo de extrema derecha

PORTLAND, Oregon — Un hombre que recibió un disparo mortal después de que seguidores del presidente Donald Trump se enfrentaran con personas que manifestaban contra brutalidad policial en las calles de Portland, Oregon, era partidario del grupo de derecha Patriot Prayer, dijo su fundador el domingo.

Joey Gibson, jefe del grupo con sede en el estado de Washington, dijo a The Associated Press que el hombre que fue asesinado a tiros el sábado por la noche era un "buen amigo", aunque no lo identificó.

"No puedo decir mucho ahora. Todo lo que puedo hacer es verificar que era un buen amigo y partidario de Patriot Prayer”, dijo Gibson sobre la víctima del tiroteo en un intercambio de mensajes de texto. Dijo que haría una declaración más completa más tarde el domingo.

De momento se desconoce si el tiroteo está relacionado con los choques que estallaron cuando la caravana de aproximadamente 600 vehículos fue confrontada por manifestantes en el centro de la ciudad.

“Los agentes de la Policía de Portland escucharon disparos en el área de Southeast 3rd Avenue y Southwest Alder Street. Acudieron al lugar y localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. Personal médico llegó y determinó que la víctima había fallecido”, detalló el Departamento de Policía de Portland en un comunicado.

Portland ha sido escenario de protestas nocturnas a lo largo de tres meses desde la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de policías en Minneapolis. Cientos de personas han sido detenidas por agentes locales y federales y, previo al tiroteo, la policía había realizado varios arrestos el sábado y advertido a la población que evitara acudir al centro de la ciudad.

La ciudad vivió otra noche de enfrentamientos.

La caravana se dirigió al centro de la ciudad más grande de Oregon después de realizar un mitin durante el día en el estacionamiento del centro comercial Clackamas Town Center. Muchos de los participantes ondeaban banderas de Trump.

“Este mitin no es una protesta”, dijo Alex Kyzik, uno de los organizadores, a los presentes, de acuerdo con Oregonian/Oregonlive.com. “Este mitin en una celebración de un gran presidente”.

La caravana se enfiló al centro de Portland cerca de las 5:15 p.m. En el lugar fueron recibidos por manifestantes del movimiento Black Lives Matter que se habían congregado para su propia marcha.

Al menos dos personas fallecieron luego de que alguien disparara cerca de la medianoche.

Las imágenes de video mostraron enfrentamientos esporádicos, así como a seguidores de Trump disparando balas de pintura contra los manifestantes, que respondieron arrojando objetos hacia la caravana.

“Se han registrado algunos casos de violencia entre manifestantes y contramanifestantes”, informó la Policía de Portland vía Twitter. “Los agentes han intervenido y en algunos casos han realizado arrestos”.

El mitin del sábado representa el tercer fin de semana consecutivo que partidarios de Trump se reúnen en Portland y sus alrededores, lo que ha causado choques con manifestantes, según Oregonian/Oregonlive.com.

Los manifestantes del movimiento Black Lives Matter suelen dañar delegaciones de policía y edificios federales. En algunas de las protestas se ha exigido la reducción de los presupuestos de la policía al tiempo que el alcalde de la ciudad y pobladores de la comunidad de raza negra han condenado la violencia, que consideran contraproducente.