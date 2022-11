¿Dónde ir si dejas Twitter? Musk advierte de cobro de $8 y acabar con cuentas falsas

CALIFORNIA - El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter desde la pasada semana, quiere convertir la red social en "la fuente más segura de información de todo el mundo".

El multimillonario, que va poco a poco dando pistas de sus ideas sobre la red, considera que esa es su "misión", y cree que la exactitud de la información que circule en Twitter debe convertirla "de lejos" en la fuente más fiable.

Elon Musk tuiteó el domingo que Twitter suspenderá permanentemente cualquier cuenta en la plataforma de redes sociales que se haga pasar por otra.

El nuevo propietario de la plataforma emitió la advertencia después de que algunas celebridades cambiaron sus nombres para mostrar en Twitter, no los nombres de sus cuentas, y tuitearon como 'Elon Musk' en reacción a la decisión del multimillonario de ofrecer cuentas verificadas a todos los asistentes por $8 al mes, ya que simultáneamente despidió a un gran parte de la mano de obra.

CUENTA QUE RASTREA EL AVIÓN PRIVADO DE MUSK

Sobre las limitaciones de contenidos, Musk, quien se declara con frecuencia un "absolutista de la libertad de expresión", puso un ejemplo que para él indicaba ese compromiso: dijo que no pensaba bloquear la cuenta de un usuario que rastrea el movimiento del avión privado de Musk (@ElonJet, con 491,800 seguidores) aun cuando eso supone "un riesgo directo a la seguridad personal".

CUENTAS CON NOMBRES FALSOS

Poco antes, estuvo dando algunas pistas sobre el control de cuentas que piensa ejercer en Twitter: advirtió que las cuentas con nombres falsos ("que simulen otra identidad sin especificar que son ´parodia´") serán definitivamente suspendidas.

Señaló que la compañía ya ha enviado avisos de suspensión, pero ahora que han emprendido una verificación en masa "ya no va a haber advertencias", aunque más adelante dijo que esto sería una condición para inscribirse en el Twitter Blue, es decir, el servicio "premium", sin aclarar si afectaría a cualquier otra cuenta común.

Precisamente en el conflictivo proceso de compra de Twitter que ha durado varios meses, Musk aseguraba que la cantidad de cuentas falsas (bots) era mucho mayor al 5% que aseguraba entonces la empresa, y fue una de las razones que retrasó la compra porque al parecer Musk pretendía una rebaja en la cantidad pactada de 44,000 millones, que finalmente pagó.

DÓNDE IR SI NO ES TWITTER

“Amigos, se está poniendo feo aquí. No estoy muy segura de cuál es mi plan. ¿Quedarse o irse? Jennifer Taub, profesora de derecho y autora con alrededor de un cuarto de millón de seguidores, dijo el domingo, mientras tuiteaba un enlace a su página de Facebook en caso de que abandone Twitter.

Por ahora, Taub planea quedarse, dada la oportunidad que brinda de “reír, aprender y compadecerse” con personas de todo el mundo. Pero se irá si se convierte en “un pozo negro de racismo y antisemitismo”, dijo en una llamada telefónica.

“Los números están bajando y bajando y bajando”, dijo Taub, quien ha perdido 5,000 seguidores desde que Musk asumió oficialmente el cargo. “El punto de inflexión podría ser si simplemente no me estoy divirtiendo allí. Hay demasiadas personas para bloquear”.

El debate es especialmente tenso para las personas de color que han usado Twitter para establecer contactos y elevar sus voces, al mismo tiempo que se enfrentan a la toxicidad de la plataforma.

RECIBIÓ AMENAZAS DE MUERTE EN TWITTER

“Como usuaria de Twitter, como usuaria avanzada en muchos sentidos, ha tenido una gran utilidad y estoy muy preocupada acerca de dónde va la gente para tener esta conversación a continuación”, dijo Tanzina Vega, una periodista latina en Nueva York. quien una vez recibió amenazas de muerte en Twitter pero también construyó una comunidad vital de amigos y fuentes allí.

¿Cómo es un Twitter negro en tecnología?

Como ingeniera de software, Chandler esperaba contrarrestar el aislamiento que sentía en su campo dominado por blancos cuando tuiteó una pregunta y una selfie hace cuatro años: “¿Cómo es un Twitter negro en tecnología? ¡Aquí, yo iré primero!” La respuesta fue abrumadora. Ahora tiene más de 60,000 seguidores y su propia empresa que conecta a los trabajadores tecnológicos negros con empresas grandes y pequeñas.

También recibió mensajes de odio e incluso algunas amenazas de muerte de personas que la acusaban de racismo por centrar a los tecnólogos negros. Pero también tenía conexiones con empleados de Twitter que se mostraban receptivos a sus preocupaciones. Chandler dijo que esos empleados abandonaron la empresa o ya no están activos en la plataforma.

La compañía de Chandler también usa Facebook, Instagram y LinkedIn, pero ninguno puede replicar el tipo de comunidad vibrante que ella lidera en Twitter, donde las personas combinan redes profesionales y bromas ligeras.

Instagram y TikTok

Instagram y TikTok se alimentan más de imágenes que de intercambios de texto. Facebook ya no es popular entre los usuarios más jóvenes. LinkedIn es más formal. Y aunque algunos desarrolladores están tratando de lanzar sitios alternativos sobre la marcha, se necesita tiempo para desarrollar un sitio estable y fácil de usar que pueda manejar millones de cuentas.

Joan Donovan, una académica de Internet que explora la amenaza que la desinformación representa para la democracia en su nuevo libro, "Meme Wars", dijo que no está claro si Twitter seguirá siendo un lugar seguro para el discurso cívico. Sin embargo, calificó las redes que la gente ha construido allí como invaluables: para los usuarios, para sus comunidades y para Musk.

“Esta es la razón exacta por la que Musk compró Twitter y no solo construyó su propia red social”, dijo Donovan. “Si controlas el territorio, puedes controlar la política, puedes controlar la cultura de muchas maneras”.

DESPIDOS EN TWITTER

En sus primeras horas al frente, Musk despidió a varios altos ejecutivos de Twitter, incluido el asesor legal en jefe Vijaya Gadde, quien había supervisado los esfuerzos de moderación y seguridad del contenido de Twitter en todo el mundo. Y disolvió la junta directiva, dejándolo responsable, al menos en el papel, solo ante sí mismo. El viernes, Twitter inició despidos generalizados.

Los reguladores europeos advirtieron de inmediato a Musk sobre su deber, según sus leyes de privacidad digital, de vigilar el discurso ilegal y la desinformación. Estados Unidos tiene reglas mucho más laxas que rigen Twitter y sus 238 millones de usuarios diarios. Pero los anunciantes, los usuarios y quizás los prestamistas pueden frenarlo si el Congreso no endurece primero las reglas.

QUÉ PASA SI LOS ANUNCIANTES Y USUARIOS SE VAN DE TWITTER

“Si los anunciantes se van y los usuarios se van, es muy posible que el mercado de ideas se resuelva solo”, dijo Cary Coglianese, experto en política regulatoria de la facultad de derecho de la Universidad de Pensilvania.

Eso podría hacer que Twitter sea solo otro imán para los extremistas y los teóricos de la conspiración, una preocupación que lleva a algunos a instar a su red de amigos a quedarse, para contrarrestar esas narrativas.

Chandler dijo que solo puede "caminar sobre cáscaras de huevo" y adoptar un enfoque de esperar y ver.

“Personalmente me quedaré en Twitter hasta que ya no haya una razón para quedarme. No sé lo que depara el futuro, espero algún tipo de milagro”, dijo. “Por ahora, no iré a ningún lado”.