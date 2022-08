¿Invocará Trump la protección de la Quinta Enmienda? Lo que significa

NUEVA YORK - Este miércoles se espera que el expresidente Donald Trump enfrente un interrogatorio bajo juramento en la investigación civil de Nueva York sobre sus prácticas comerciales. ¿Pero responderá?

El abogado del expresidente ha indicado que aconsejará a Trump que se quede callado e invoque la protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Es un derecho constitucional que recibe una exposición de alto perfil en entornos que van desde el Congreso hasta programas de televisión sobre crímenes, pero hay matices. Esto es lo que significa, y lo que no significa, "suplicar (o 'tomar') The Fifth".

¿QUÉ ES 'THE FIFTH'?

La Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU establece una serie de derechos relacionados con los procedimientos legales, entre ellos que nadie “será obligado en ningún caso penal a testificar contra sí mismo”.

En el sentido más directo, eso significa que los acusados ​​penales no tienen que dar testimonio condenatorio en sus propios casos. Pero también ha llegado a aplicarse en contextos no delictivos.

¿CUÁL ES EL IDEAL DETRÁS DE ESTO?

“Refleja muchos de nuestros valores fundamentales y las aspiraciones más nobles”, escribió la Corte Suprema en 1964.

Entre esos ideales: evitar que las personas sean torturadas para que confiesen o que sean calzadas en un “cruel trilema de autoacusación, perjurio o desacato” al tribunal.

Muchas décadas antes, el tribunal también cuestionó la fiabilidad de las confesiones realizadas bajo coacción.

LA ENMIENDA SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A CASOS PENALES. ¿CÓMO PUEDE APLICAR A UNA INVESTIGACIÓN CIVIL?

Con el tiempo, se ha entendido que las protecciones de la Quinta Enmienda cubren a los testigos, no solo a los acusados, en los tribunales penales y civiles y otros entornos gubernamentales. La Corte Suprema incluso ha sostenido que los derechos de la Quinta Enmienda protegen los trabajos de los empleados públicos que fueron despedidos después de negarse a testificar en las investigaciones a menos que obtuvieran inmunidad judicial.

La Quinta Enmienda también respalda la famosa Miranda Warning sobre el derecho a permanecer en silencio y tener un abogado a mano mientras se le interroga bajo custodia policial.

ENTONCES, ¿HAY ALGUNA LIMITACIÓN?

Según lo que se ha convertido en el estándar legal, el testigo debe enfrentar un riesgo real de enjuiciamiento penal, dijo Paul Cassell, profesor de derecho penal en la Universidad de Utah. Eso significa enjuiciamiento por cualquier cargo en cualquier tribunal de los Estados Unidos.

A veces hay disputas sobre si el derecho se está invocando de manera inapropiada. El lado que pregunta puede pedirle a un juez que declare que alguien debe responder o enfrentar desacato al tribunal y posibles sanciones.

Pero “en general, los tribunales han pensado que deberían otorgar el beneficio de la duda a alguien que podría ser procesado penalmente, en lugar de obligar a alguien a testificar y luego aprender: ‘¡Ups!’”, dijo Cassell.

ESTÁ BIEN. ¿ALGUIEN QUE HACE THE FIFTH PUEDE DECIDIR RESPONDER ALGUNAS PREGUNTAS, PERO A OTRAS NO?

Sí, no es necesariamente todo o nada. Pero incluso decidir responder selectivamente podría ser arriesgado: responder a una pregunta puede permitir que la otra parte argumente que el testigo no puede negarse a responder otras preguntas relacionadas. Otra preocupación: las preguntas aparentemente seguras podrían estar destinadas a generar evidencia sobre una acusación que aún no está en el radar del testigo.

¿SI INVOCAS LA PROTECCIÓN, FUNCIONA EN TU CONTRA?

Legalmente, depende. En un caso penal, los fiscales no pueden comentar sobre la negativa del acusado a testificar, y no se puede aconsejar al jurado que está bien tomar el silencio de los acusados ​​como una señal de culpabilidad. La Corte Suprema ha dicho que permitir esa inferencia penaliza a los acusados ​​por simplemente valerse de una protección constitucional.

Pero en los casos civiles, los jurados generalmente pueden guardar silencio contra un acusado o testigo.

Luego está el tribunal de la opinión pública.

“¿Se ve mal? En opinión del público en general, sí”, dice Lenese Herbert, profesora de derecho penal de la Universidad de Howard. “Pero eso es solo el resultado de una mala educación cívica”.

La exfiscal federal a menudo les recuerda a sus alumnos que, si bien los miembros del jurado pueden querer escuchar el lado de la historia del acusado, el trabajo del abogado defensor es asegurarse de que el jurado entienda que el cliente tiene derecho a no tomar el estrado.

¿PODEMOS VOLVER A TRUMP? ESTA SIENDO INTERROGADO EN UNA INVESTIGACION CIVIL. ¿PUEDE AFIRMAR QUE HAY POTENCIAL DE ENJUICIAMIENTO PENAL?

De hecho, sus abogados ya han afirmado que la investigación civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, es esencialmente una misión de investigación para la investigación criminal paralela del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

James ha dicho que su investigación encontró evidencia de que la compañía del empresario convertido en político, llamada Organización Trump, infló el valor de los activos inmobiliarios para obtener préstamos, seguros y exenciones fiscales por donaciones de tierras. Trump ha negado las acusaciones, y el republicano ha criticado la investigación como una “cacería de brujas” política por parte de los funcionarios demócratas.

Mientras tanto, otros frutos de la investigación de James llevaron a la oficina del fiscal del distrito a presentar cargos penales por fraude fiscal contra la Organización Trump y su jefe de finanzas. Los acusados se han declarado inocentes en ese caso, que implica reclamos de compensación extraoficial.

¿QUÉ HA DICHO EL EQUIPO TRUMP SOBRE TODO ESTO?

El abogado de Trump, Ronald Fischetti, ha dicho que a menos que se otorgue inmunidad legal para la próxima deposición del expresidente, un término para el interrogatorio previo al juicio bajo juramento fuera de los tribunales, aconsejaría invocar la Quinta Enmienda “porque eso es lo que establece la ley”. Aún así, sostuvo que la publicidad que rodea tal elección ahora podría dañar la defensa de Trump si hay un cargo penal en el futuro.

“¿Cómo puedo elegir un jurado en ese caso?” Fischetti dijo al intentar, sin éxito, bloquear la declaración.

Tres de los hijos adultos de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric, ya han sido interrogados. Eric Trump invocó la Quinta Enmienda más de 500 veces durante su declaración de 2020, según un expediente judicial. Según los informes, Donald Jr. e Ivanka dieron sus declaraciones recientemente, y aún no está claro si tomaron la Quinta.

El mismo Trump, hace años, sugirió en repetidas ocasiones que solo las personas con algo que ocultar se acojan a la protección contra la autoincriminación.

“La turba toma The Fifth”, declaró una vez.