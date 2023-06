Tormentas causan destrozos en el centro de EEUU y dejan al menos un muerto

SHOALS, Indiana - Un tornado golpeó una casa, donde mató a una persona e hirió a otra en una jornada de mal tiempo en Indiana, Tennessee y otros estados, según un funcionario.

El tornado que golpeó la casa el domingo por la tarde formaba parte de un sistema de tormentas que avanzaba por el condado Martin, según la televisora WXIN-TV. Otro tornado golpeó el condado Johnson, al sur de Indianapolis, donde causó daños en 75 viviendas, según las autoridades.

El director de la Agencia de Gestión de Emergencias del condado, Cameron Wolf, confirmó una muerte y una persona herida, según WXIN, que indicó que la vivienda estaba en una zona rural donde el fuerte viento derribó varios árboles.

Funcionarios de gestión de emergencias del condado no respondieron de inmediato a un email de The Associated Press pidiendo información adicional sobre las víctimas y la extensión de los daños.

La localidad de Shoals, capital del condado, se encuentra 85 millas al suroeste de Indianapolis y 80 millas al noroeste de Louisville, Kentucky.

También se registró un tornado en el condado Johnson, al sur de Indianapolis, que causó daños en comunidades como Greenwood y Bargersville, según las autoridades.

Michael Pruitt, segundo del departamento de bomberos en Bargersville, Indiana, dijo al diario que una operación de búsqueda y rescate no había encontrado muertos ni heridos relacionados con el tornado en el condado Johnson después de que el departamento de bomberos recibiera una llamada sobre el derrumbe de una estructura en torno a las 4:15 p.m. hora local por el tornado, que duró unos 15 minutos.

El jefe de bomberos de Bargersville, Erik Funkhouser, dijo en una conferencia de prensa el domingo que al menos 75 viviendas habían sufrido daños de moderados a graves en una zona de 3 millas de largo cuando el tornado cruzó la carretera estatal 135 de Indiana, cerca de la Interestatal 69.

“Obviamente esta es una situación muy peligrosa”, dijo Funkhouser. “Tenemos cables eléctricos caídos en toda la zona de 3 millas”.

Pruitt dijo que las viviendas afectadas podrían pasar varios días sin electricidad.

Estaba previsto que equipos de expertos visiten este lunes los condados de Martin, Johnson, Daviess y Monroe para analizar los daños de las tormentas y tornados del domingo, según dijo la oficina en Indianapolis del Servicio Meteorológico Nacional.

En Memphis, Tennessee, una compañía eléctrica informó de unos 120,000 hogares y negocios sin energía el domingo, mientras las tormentas con fuertes vientos derribaban árboles y causaban otros daños.