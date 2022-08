Termina la libertad condicional de Michelle Carter, condenada por motivar a su novio a quitarse la vida

Michelle Carter, cuya historia fue narrada en la serie de Hulu "The Girl From Plainville", ya no está en libertad condicional luego de ser condenada por un cargo de homicidio involuntario relacionado con la muerte de su novio Conrad Roy, de 18 años.

Un portavoz del Servicio de Libertad Condicional de Massachusetts le dijo a Masslive esta semana que la libertad condicional de Carter terminó el 1 de agosto. Había estado en libertad condicional desde que salió de prisión a principios de enero de 2020 por buen comportamiento.

Mientras estaba en libertad condicional, a Carter se le prohibió sacar provecho de su historia. Pero ahora que su libertad condicional ha terminado, ese ya no es el caso.

Aquí hay una mirada detallada al caso:

¿Cómo se conocieron Michelle Carter y Conrad Roy?

Carter y Roy vivían en Massachusetts pero se conocieron en Florida en 2012 mientras ambos estaban de vacaciones con sus familias.

Su relación consistía principalmente en mensajes de texto y otras comunicaciones electrónicas.

Ambos adolescentes tenían depresión y Roy había intentado suicidarse.

¿Cómo murió Conrad Roy?

El cuerpo de Roy fue encontrado en su camioneta en Fairhaven, Massachusetts, el 13 de julio de 2014.

Murió de envenenamiento por monóxido de carbono y la policía encontró una bomba de agua que funciona con gasolina en el asiento trasero.

Según los informes, Carter le envió un mensaje de texto para que "volviera a subir" al automóvil cuando él le dijo que no sabía si quería quitarse la vida, según los fiscales.

El caso Michelle Carter

El caso de Carter atrajo la atención nacional, ya que planteó cuestiones legales difíciles sobre la libertad de expresión y brindó una mirada inquietante a las relaciones adolescentes y la depresión. También provocó propuestas legislativas en Massachusetts para criminalizar la coerción suicida.

Un juez determinó que Carter, que tenía 17 años en ese momento, causó la muerte de Roy cuando ella le ordenó en una llamada telefónica que regresara a su camioneta llena de monóxido de carbono. La llamada telefónica no se grabó, pero el juez se basó en un mensaje de texto que Carter le envió a un amigo diferente en el que dijo que le había dicho a Roy que "volviera a entrar".

En mensajes de texto enviados en los días previos a la muerte de Roy, Carter también alentó a Roy a seguir adelante con su plan de suicidio y lo reprendió cuando no lo hizo, según los tribunales de Massachusetts.

Carter optó por un juicio sin jurado, una estrategia legal inusual que significaba que un juez decidía su destino en lugar de un jurado. Tampoco testificó en su defensa en el juicio.

La Corte Suprema del estado confirmó la condena de Carter en febrero de 2019 y se le ordenó que comenzara a cumplir su sentencia de cárcel.

“Después de que ella lo convenció de volver al camión lleno de monóxido de carbono, no hizo absolutamente nada para ayudarlo: no pidió ayuda ni le dijo que saliera del camión mientras lo escuchaba ahogarse y morir”, dijo el juez Scott. Kafker escribió en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del estado.

Los abogados de Carter argumentaron en su apelación ante la Corte Suprema que la condena debería anularse porque era una violación "sin precedentes" de los derechos de la Primera Enmienda de su cliente que sugería que "las palabras solas" son suficientes para responsabilizar a alguien por el suicidio de otra persona.

Los abogados también argumentaron que simplemente no había suficiente evidencia para demostrar que Carter instó a Roy a regresar a su camioneta para morir, o que habría sobrevivido si ella hubiera pedido ayuda o tomado otras medidas para tratar de salvar su vida.

Los textos de Michelle Carter

El caso contra Carter se centró en los mensajes de texto enviados en los días previos a la muerte de Roy, donde ella lo alentó a seguir adelante con su plan de suicidio y lo reprendió cuando no lo hizo.

Según los informes, le envió a Roy más de 1,000 mensajes de texto solo en la semana previa a su muerte.

En mensajes de texto revelados durante su juicio, Carter empujó a Roy a terminar con su vida y lo reprendió cuando dudó. Mientras Roy inventaba excusas para posponer sus planes, sus mensajes de texto se volvieron más insistentes.

“Es el momento adecuado y estás lista… simplemente hazlo”, escribió Carter en un mensaje de texto el día que Roy se suicidó.

Los fiscales dicen que una serie de mensajes de texto entre los dos muestra que Carter pasó días convenciendo a Roy para que se suicidara.

En una discusión, Roy parece preocupado por cómo responderían sus padres a su suicidio, y Carter supuestamente trata de calmar ese miedo.

"Creo que tus padres saben que estás en un lugar realmente malo", dijo, según los documentos. "No digo que quieran que lo hagas, pero sinceramente siento que pueden aceptarlo. Saben que no hay nada que puedan hacer. Han intentado ayudar. Todos lo han intentado, pero llega un punto en el que no hay nada que hacer. No hay nada que nadie pueda hacer para salvarte, ni siquiera tú mismo y has llegado a ese punto y creo que tus padres saben que has llegado a ese punto. Dijiste que tu madre vio una cosa suicida en tu computadora. Creo que ella sabe que está en tu mente y está preparada para ello. Todos estarán tristes por un tiempo, pero lo superarán y seguirán adelante. No estarán deprimidos. No dejaré que eso suceda. Ellos saben lo triste que estás y saben que estás haciendo esto para ser feliz y creo que lo entenderán y lo aceptarán. Siempre te llevarán en su corazón… Solo tienes que hacerlo. Tienes todo lo que necesitas. No hay manera de que puedas fallar. Esta noche es la noche. Es ahora o nunca".

Otro intercambio parece mostrar a Roy abriendo una conversación sin mencionar sus planes y Carter presionándolo.

"¿Cómo estuvo tu día?" preguntó Roy.

"¿Cuándo lo vas a hacer?" respondió Carter.

Roy respondió que tuvo un buen día.

"Terminé yendo a trabajar un rato y luego busqué cosas", dijo Roy.

"¿Cuándo lo vas a hacer? ¿¿Dejar de ignorar la pregunta??" respondió Carter.

Roy se suicidó por envenenamiento con monóxido de carbono en Fairhaven, en su camión detrás de una tienda. Los documentos mostraron que Roy aparentemente había salido de la camioneta y se comunicó con Carter, quien le dijo que "volviera a entrar".

Los textos muestran a Carter cuestionando si el generador portátil que Roy planeaba usar emitía suficiente monóxido de carbono para matarlo.

"Emite más que los autos", dijo Roy.

"¿Eres positivo?" ella preguntó.

Mientras continuaba la conversación, Carter sugirió un aparente plan de respaldo.

"Podrías llevar eso en tu camioneta y tomar algunos Benadryls por si acaso", dijo.

"Sí, voy a quedarme dormido y morir en paz", dijo Roy.

"Sí, esa es la mejor manera", dijo Carter.

El abogado de Carter luego publicó mensajes de texto adicionales que parecían mostrar que inicialmente trató de disuadir a Roy de suicidarse.

"Mejoremos y luchemos juntos contra esto", decía un mensaje de texto de Carter a Roy.

"Prométeme ahora mismo que no (te suicidarás)", decía otro. "Estaré aquí para ayudarte a superar esto".

Su abogado dijo que Carter solo cambió su forma de pensar después de muchos meses de que Roy hablara de suicidarse.

¿Michelle Carter está en prisión?

Carter cumplió 12 meses de su sentencia de 15 meses en la cárcel del condado Bristol en Dartmouth, Massachusetts.

Fue liberada de prisión el 23 de enero de 2020 después de que su sentencia se acortara tres meses debido a su buen comportamiento.

El alguacil del condado de Bristol, Thomas Hodgson, que supervisa la cárcel, dijo que Carter había sido una "reclusa modelo" que se mantuvo alejada de los problemas y participó en los programas de la cárcel, que según la ley estatal le permitieron acumular tiempo libre de su sentencia.

Participó regularmente en el estudio de la Biblia, entre otros programas, y tenía un trabajo en la cocina donde realmente parecía integrarse bien con los otros reclusos", dijo Hodgson.

Salió de la cárcel del condado de Bristol en Dartmouth con el mismo blazer blanco, pantalones oscuros y un cuello alto oscuro que usó en febrero anterior, cuando un juez le ordenó que comenzara a cumplir su sentencia.

Carter no habló mientras dos empleados de la cárcel la escoltaban a una camioneta donde la esperaban su abogado y sus padres. Ella también se negó a hablar con los reporteros más tarde ese día cuando informó a su oficial de libertad condicional.

Carter permanece en libertad condicional hasta el 1 de agosto de 2022. No puede tener ningún contacto con la familia de Roy y no puede beneficiarse de su historia durante ese tiempo.

La familia de Roy dijo que estaban decepcionados de que Carter no se viera obligada a cumplir su sentencia completa, pero que estaban ansiosos por seguir adelante.

¿Dónde está Michelle Carter ahora?

¿Sinceramente? Nadie lo sabe realmente.

Carter, que ahora tiene 25 años, se ha mantenido fuera del ojo público desde su liberación en enero de 2020, aunque es posible que todavía viva con su familia en Plainville.

Todavía no se ha expresado públicamente sobre la serie de Hulu o el documental de dos partes de HBO sobre su caso lanzado en 2019. Lifetime también lanzó una película basada en su historia en 2018.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo de suicidio, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de EEUU al 800-273-8255, envíe un mensaje de texto con HOME al 741741 o visite SpeakingOfSuicide.com/resources para obtener recursos adicionales.

Esta noticia se actualizó con reportes de agencias de noticias.