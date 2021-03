Sospechoso de la masacre en Boulder comparecerá en corte este jueves

DENVER, Colorado - El sospechoso de haber baleado y asesinado a 10 personas dentro de un supermercado en Boulder, al noreste de Denver, comparecerá este jueves en audiencia de imputación de cargos.

La audiencia está programada para las 8:15 a.m. (hora local), después de la matanza en el King Soopers del pasado lunes que sacudió a Colorado y al país entero.

El sospechoso será notificado de los cargos que enfrentará luego del trágico tiroteo.

El 16 de marzo, seis días antes del ataque, el sospechoso compró un fusil de asalto, según la declaración jurada del arresto. Los investigadores no han descubierto el motivo, dijo el fiscal del condado de Boulder, Michael Dougherty. Tampoco sabían por el momento dónde había adquirido el arma.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según estos documentos judiciales, los investigadores pudieron determinar que el presunto atacante compró un rifle AR-556, un arma AR-15, el 16 de marzo.

Un funcionario policial dijo a The Associated Press que el atacante usó un rifle semiautomático liviano. Los funcionarios intentaban rastrear el arma. El funcionario no estaba autorizado a hablar en público y habló con AP bajo condición de anonimato.

Colorado ha presenciado algunas de las peores masacres en las últimas dos décadas en EEUU. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Según las autoridades, el sospechoso sufría de ataques repentinos de furia y lo suspendieron en el colegio secundario por atacar a golpes a un compañero de clase.

El martes por la noche, un centenar de personas se encontraba en un monumento improvisado cerca de la tienda de alimentos adornado con flores, velas, banderas con la leyenda “#Boulderstrong” (Boulder fuerte) y 10 cruces con corazones azules y los nombres de las víctimas.