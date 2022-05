Fracasa en el Senado el proyecto de ley que buscaba proteger el derecho al aborto a nivel nacional

WASHINGTON DC - Este miércoles fracasó en el Senado federal una votación para avanzar un proyecto de ley impulsado por los demócratas que buscaba proteger el derecho al aborto a nivel nacional, luego de que se filtraran recientemente documentos que indican que la Corte Suprema podría prohibirlo a nivel nacional.

Como se esperaba, una votación de procedimiento para avanzar con la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, falló 49-51, bloqueando efectivamente la consideración del proyecto de ley en el Senado.

La medida estaba abocada al fracaso, ya que los demócratas no contaban con los 60 votos que harían falta para aprobarla, pero la votación obligó a los senadores republicanos a posicionarse de cara a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre.

La moción se quedó 11 votos después de que el senador Joe Manchin (D-WV) se uniera a los 50 republicanos para votar en contra de proceder con el proyecto de ley.

El senador Joe Manchin (D-WV) es el único senador que había dicho cómo votaría. Manchin votó "no" a esta misma moción en febrero.

“El siguiente paso es dejarle claro a la gente de este país lo que esto significa”, dijo la senadora Amy Klobuchar (D-MN) a Garrett Haake cuando se le preguntó qué sucederá a continuación: “Vamos a tener peleas estado por estado en todo el mundo”. el país, pero al final, la forma definitiva de arreglar esto es en las urnas en noviembre”.

El proyecto de ley que fue bloqueado este miércoles, codificaría las protecciones federales para el aborto en todo el país, y también apuntaría a las leyes en los estados que socavan la capacidad de una mujer para abortar. Las senadoras Susan Collins (R-ME) y Lisa Murkowski (R-AK), quienes apoyan un proyecto de ley diferente que codifica las protecciones proporcionadas por Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, dijeron que el proyecto de ley de los demócratas fue demasiado lejos.

“La legislación ante el Senado hoy, la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, va mucho más allá del precedente establecido en Roe y Casey”, dijo Sen Murkowski en un comunicado.

“Apoyo codificar los derechos de aborto establecidos por Roe v. Wade y afirmados por Planned Parenthood v. Casey. Eso no es lo que haría la Ley de Protección de la Salud de la Mujer”, dijo Sen Collins en su propia declaración. “A diferencia de algunos activistas de extrema izquierda, el senador Murkowski y yo queremos que la ley de hoy sea la ley de mañana.

RESPUESTA DE KAMALA HARRIS

"Acabo de presidir la votación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer y, lamentablemente, el Senado no pudo defender el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y seamos claros, la mayoría del pueblo estadounidense cree en defender el derecho de la mujer, su elección de decidir qué le sucede a su propio cuerpo.

Y esta votación sugiere claramente que el Senado no está donde está la mayoría de los estadounidenses en este tema. También deja en claro que una prioridad para todos los que se preocupan por este tema, la prioridad debe ser elegir líderes proabortistas a nivel local, estatal y federal.

Porque lo que estamos viendo en este país son líderes republicanos extremistas que buscan criminalizar y castigar a las mujeres para que no tomen decisiones sobre su propio cuerpo".

QUÉ PROHIBE EL PROYECTO DE LEY

Este proyecto de ley prohíbe las restricciones gubernamentales sobre la prestación y el acceso a los servicios de aborto.

Específicamente, los gobiernos no pueden limitar la capacidad de un proveedor para prescribir ciertos medicamentos.

Ofrecer servicios de aborto a través de telemedicina, o brindar inmediatamente servicios de aborto cuando el proveedor determina que una demora pone en riesgo la salud de la paciente.

Realizar procedimientos médicos innecesarios.

Proporcionar información médicamente inexacta.

Cumplir con las condiciones de acreditación u otras condiciones que no se aplican a los proveedores cuyos servicios son médicamente comparables a los abortos, o llevar a cabo todos los servicios relacionados con un aborto.

EL CONGRESO Y LAS PROTECCIONES DE ROE VS. WADE

Luchando durante décadas por la política del aborto, el Congreso está a punto de toparse con los límites políticos rígidos de su capacidad para salvar, o terminar, las protecciones de Roe v. Wade.

El presidente Joe Biden ha pedido a los demócratas que conviertan en ley el fallo de la Corte Suprema de casi 50 años después de la divulgación de un proyecto de opinión que anularía la histórica decisión que declaró el derecho constitucional a los servicios de aborto.

Pero aprobar proyectos de ley es más en la teoría que en la práctica en un Congreso estrechamente dividido, lo que refleja una nación profundamente dividida.

Además sobre la mesa legislativa fondos para Ucrania y para la lucha contra el Covid-19

LOS PROBLEMAS AL TRATAR DE PROHIBIR EL ABORTO

Al mismo tiempo, los republicanos encabezados por el senador Mitch McConnell enfrentan problemas políticos similares al tratar de prohibir los abortos en todo el país, incluso si arrebatan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo otoño.

En cambio, lo que decida la Corte Suprema sobre Roe vs. Wade en su fallo final este verano casi garantiza una nueva era de lucha política en el Congreso sobre la política de aborto, las reglas obstruccionistas y los derechos más básicos a la atención médica, la privacidad y la protección de los no nacidos.

En los últimos años, los debates sobre el acceso al aborto se han estancado en muchos sentidos en el Congreso, un atractivo político, ya que los legisladores se enfrentaron a los límites de tratar de llevar la política pública más allá de la histórica decisión judicial Roe vs. Wade. Rutinariamente, los proyectos de ley se someterían a votación, para expandir o limitar los servicios de aborto, solo para caer en las votaciones típicamente partidarias o ser eliminados de paquetes legislativos más amplios.

Pero la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema, solidificada durante la era Trump, ha provocado un cambio urgente al frente en el Congreso.

McCONNELL: ES POSIBLE VER UNA PROHIBICIÓN DEL ABORTO

McConnell sorprendió a Washington cuando dijo que “es posible” ver una prohibición nacional del aborto.

El líder republicano ha sido un arquitecto clave de la sólida mayoría conservadora de la Corte Suprema, diseñando la confirmación rápida de tres de los nominados de Donald Trump en solo cuatro años y cambiando las reglas obstruccionistas del Senado para superar las objeciones demócratas.

En una entrevista con USA Today, McConnell dijo recientemente: “Si la opinión filtrada se convirtiera en la opinión final, los cuerpos legislativos, no solo a nivel estatal sino también a nivel federal, ciertamente podrían legislar en esa área”.

Pero el martes, McConnell reconoció que si los republicanos se convierten en mayoría en el Senado, es poco probable que tengan suficientes votos para prohibir el aborto por completo.

“El sentimiento generalizado en mi conferencia es que este problema se tratará a nivel estatal”, dijo McConnell. Dijo que los republicanos no tendrán los 60 votos necesarios para superar una maniobra obstruccionista.

Asimismo, el demócrata Brian Schatz de Hawaii dijo por el otro lado: “Creo que tenemos que ser explícitos y decir la verdad, que es que actualmente no tenemos los votos”. Aun así, dijo que si los votantes eligen a más senadores que estén a favor del derecho al aborto, “lo incorporaremos a la ley federal”.

LA PRESIÓN QUE ENFRENTAN LOS PARTIDOS PARA CONVENCER A LOS VOTANTES

Ambos partidos enfrentan una enorme presión para convencer a los votantes de que están haciendo todo lo posible: los demócratas trabajan para preservar el acceso al aborto y los republicanos para ponerle fin, mientras corren hacia el otoño cuando el control del Congreso está en juego en las elecciones.

Los comités de campaña del Congreso están recaudando fondos para el tema del aborto y están trabajando arduamente para energizar a los votantes que ya están preparados para participar cuando está en juego un tema tan importante y de larga data para millones de estadounidenses.

Las dos senadoras republicanas que apoyan el acceso al aborto, Lisa Murkowski de Alaska, quien enfrenta su propia reelección en noviembre, y Susan Collins de Maine, propusieron un proyecto de ley separado que contrarrestaría la acción de la Corte Suprema.

Pero se espera que ambos senadores, que votaron para confirmar a la mayoría de los jueces de Trump, se mantengan con su Partido Republicano esta semana y bloqueen el proyecto de ley demócrata por ser demasiado amplio.

Al mismo tiempo, los demócratas han criticado en gran medida el esfuerzo de Collins-Murkowski como insuficiente, sin dejar esperanzas, por ahora, de ningún compromiso.

Y los republicanos de base se distanciaron de los comentarios iniciales de McConnell, diciendo que una prohibición nacional total de los abortos no es algo que puedan cumplir.

“La realidad es que nunca harías eso aquí”, dijo el senador Mike Rounds, R-S.D.

Los demócratas no están convencidos de que los republicanos, que han luchado durante años para negar los servicios de aborto, renuncien a esa lucha ahora y dejen que los estados decidan.

Los demócratas creen que los republicanos están “corriendo asustados”, dijo Schumer, temerosos de lo que han desatado, y las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren preservar cierto acceso al aborto.

Fue McConnell quien bloqueó la elección de Merrick Garland por parte de Barack Obama para llenar una vacante en la corte al comienzo de la campaña presidencial de 2016, dejando el puesto abierto para que lo llenara Trump después de ganar la Casa Blanca.

Y aunque McConnell insistió este martes en que los republicanos tienen un interés “cero” en cambiar las reglas obstruccionistas del Senado para facilitar la aprobación de la prohibición del aborto, fue el líder del Partido Republicano quien orquestó el cambio de las reglas del Senado para permitir el umbral de 51 votos para confirmar al nominado a la Corte Suprema.

“Los republicanos han trabajado día tras día durante décadas para anular Roe v Wade”, dijo la senadora Patty Murray, D-Wash.

Lo más probable es que ambos partidos intenten socavar el problema: los republicanos restringen el acceso al aborto a nivel nacional, mientras que los demócratas trabajan para reforzar la disponibilidad de abortos con medicamentos y otros servicios relacionados.

“Hay varios frentes en los que podemos avanzar”, dijo la senadora Elizabeth Warren, D-Mass.

En la Cámara Baja, donde los demócratas tienen la mayoría, los legisladores aprobaron la Ley de Protección de la Salud de la Mujer el año pasado en una votación mayoritariamente parcial una vez que la Corte Suprema señaló por primera vez que estaba considerando el tema al permitir que la ley de Texas que prohíbe los abortos entre en vigor.

Pero el proyecto de ley languideció en el Senado, dividido equitativamente 50-50 con el control demócrata debido a la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para emitir un voto de desempate. Incapaz de reunir los 60 votos necesarios para superar un obstruccionismo, una votación de prueba fracasó en febrero y un demócrata, el senador Joe Manchin de West Virginia, se unió a los republicanos para bloquear la consideración del proyecto de ley.

Se espera un resultado similar el miércoles cuando el Senado intente nuevamente aprobar la legislación, que convertiría en ley el derecho garantizado al aborto.

Es el primero de lo que Schumer promete que serán esfuerzos repetidos para mostrar a los votantes cuál es la posición de los partidos.

“Esto ya no es solo un ejercicio abstracto: ahora sabemos que los derechos de las mujeres están en juego”, dijo Schumer. “Así que esta votación es el primer paso. Vamos a seguir luchando”.

EL GOBIERNO DE BIDEN ADVIERTE LA POSIBILIDAD DE UNA PROHIBICIÓN NACIONAL

El gobierno de Estados Unidos advirtió este lunes de la posibilidad de una prohibición nacional del aborto si finalmente se revierte la protección jurídica a este derecho, como parece indicar la reciente filtración de un fallo del Tribunal Supremo.

"Creemos que hay un riesgo serio", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones de McConnell, quien aludió a esa posibilidad en una entrevista en USA Today.

La preocupación del gobierno va más allá de las posibles restricciones al derecho a interrumpir el embarazo.

Psaki recordó que el gobernador de Mississippi, el conservador Tate Reeves, no descartó recientemente prohibir algunos tipos de anticonceptivos si finalmente el alto tribunal acaba por revocar la famosa sentencia en el caso Roe vs. Wade de 1973, que durante décadas ha protegido el derecho al aborto a nivel federal.

Mississippi es uno de los 13 estados republicanos que tienen leyes preparadas para entrar en vigor en el caso de que el Supremo desproteja la interrupción legal del embarazo. El estado vetaría todos los abortos salvo que haya habido una violación o la vida de la madre esté en peligro.

En otro de estos estados, como Luisiana, legisladores republicanos han propuesto una ley que calificaría el aborto de "homicidio", lo que permitiría a las autoridades locales perseguir legalmente a las mujeres que interrumpieran su embarazo.

Si bien la portavoz presidencial no quiso adelantar acontecimientos, hizo alusión a la respuesta del gobierno al veto al aborto a partir de las seis semanas de gestación en Texas, como posible ejemplo de lo que hará el gobierno de Biden si finalmente la Corte Suprema revoca Roe vs. Wade.

Psaki recordó que el Ejecutivo ha creado los premios "Dire Need Grant" (unas becas dedicadas a expandir los servicios de planificación familiar y el acceso a anticonceptivos)" y agregó que el Departamento de Justicia se ha comprometido a amparar el derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

La portavoz indicó además que, según las últimas encuestas, cerca de un tercio de los estadounidenses están en contra de revocar la protección del aborto, que afectaría principalmente a las mujeres más humildes y las de color, ya que son ellas las que más requieren este procedimiento.

Según el diario The New York Times, varios senadores republicanos están ya discutiendo planes para prohibir el aborto a partir de un número determinado de semanas de gestación, entre 6 y 20.

En varios países de Europa, como España o Francia, el aborto sin restricciones solo es legal durante las primeras 14 semanas de embarazo y después si la vida de la madre está en peligro, es menor de edad o ha sido violada.