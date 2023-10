“Sé que está muerto”: angustia y frustración entre familiares de posibles víctimas de tiroteos en Maine

Angustia, frustración y desesperación son solo parte de las emociones que experimentan testigos, familiares y personas cercanas a las víctimas de la masacre ocurrida el miércoles en la noche, en dos locales de Lewiston, Maine, y esperan ansiosos a que se capture al pistolero.

El padre del gerente del bar de Lewiston que fue uno de los objetivos del tirador el miércoles, dijo en horas de la mañana que esperaba ansiosamente noticias sobre su hijo y que temía que hubiese muerto en el ataque.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"Si tuvieras mis instintos en este momento, me sentiría como si estuviera aplastado con un tornillo de banco", dijo Leroy Walker, el padre del gerente del bar Schemengees Bar and Grille. "Siento que tengo el cuello en la parte posterior de la cabeza como si tuviera un tornillo de banco aplastándolo hacia el otro lado".

"Y no sé, a decir verdad, qué clase de noche va a ser ésta desde ahora hasta mañana, cuando me despierte y descubra la verdad de que mi hijo está muerto... y sé que está muerto. Lo sé. Además, sé que estoy aquí para contárselo porque él no está aquí y no está en ningún otro hospital y no está corriendo por las calles; de lo contrario, nos habría llamado, porque dirige Schemengees, así que sé que estaba allí".

El jueves más tarde, Walker confirmó a NBC News que la policía estatal le dijo que su hijo, Joseph Walker, había sido asesinado.

Al menos 16 personas murieron y 13 más resultaron heridas en el tiroteo, pero la policía aún no ha identificado a ninguna de las víctimas. Las autoridades sí identificaron a un sospechoso, Robert Card.

Walker es uno de los muchos amigos y familiares que aún esperan noticias sobre sus seres queridos.

Julie, que no quiso dar su apellido, dijo que su hijo y su exmarido estaban jugando al billar en Shemengees cuando ocurrió el tiroteo. Estaba esperando afuera del Centro Médico Central Maine en Lewiston para saber si estaban entre los heridos.

"Estoy un poco asustada. ¿Quieres saberlo? ¿Sabes a qué me refiero?" ella dijo. "Es un hombre joven. No deberían dejarnos así. Sólo díganos".

Jeremy Janes también estuvo en el Central Maine Medical Center. Dijo que estaba trabajando cerca de Schemengees cuando se escucharon disparos y cerraron las instalaciones. “Inmediatamente cerramos, cerramos nuestras puertas y cerramos la tienda”, dijo.

La gobernadora de Maine habla de sus vínculos con la comunidad en la que ocurrieron dos tiroteos mortales.

Janes dijo que escuchó que le habían disparado al hijo de su amigo, pero que “está bien”.

"Esperamos y rezamos para que todos estén bien y él esté bien", añadió.

Otros se reunieron en un centro de reunificación que se instaló en la cercana escuela secundaria Auburn.

"Estamos trayendo a familias con sus seres queridos que han pasado, francamente, por una experiencia traumática, y esa palabra ni siquiera le hace justicia", dijo el alcalde de Auburn, Jason Levesque. "Y sí, vi a algunos amigos aquí y vi a algunos amigos, y eso fue impactante".

También siguen apareciendo historias sobre personas que sobrevivieron al tiroteo mortal del miércoles en Shemengees y Sparetime Recreation, una bolera a unas 4 millas de distancia.

Un jugador de bolos, que se identificó únicamente como Brandon, dijo que escuchó unos 10 disparos y pensó que el primero era la explosión de un globo.

Así fue como las autoridades lograron identificar a Robert Card como principal sospechoso, quien ahora tiene una orden de arresto.

“Estaba de espaldas a la puerta. Y tan pronto como me giré y vi que no era un globo, sino que sostenía un arma, simplemente lo reservé”, dijo.

“Me estaba poniendo los zapatos de bolos cuando empezó. Llevo cinco horas descalzo”, dijo.

Melinda Small, propietaria de Legends Sports Bar and Grill, dijo que su personal inmediatamente cerró sus puertas y alejó a los 25 clientes y empleados de las puertas después de que un cliente informó haber oído sobre el tiroteo en la bolera a menos de un cuarto de milla de distancia. Pronto, la policía inundó la carretera y un oficial de policía finalmente escoltó a todos fuera del edificio.

“Honestamente, estoy en estado de shock. Me alegro de que mi equipo haya respondido rápidamente y todos estén a salvo”, dijo Small. “Pero al mismo tiempo, mi corazón está roto por esta área y por lo que todos están enfrentando. Simplemente me siento entumecido”.

En una ciudad donde casi todo el mundo conoce a casi todo el mundo, Mar Mcenerey dijo a NBC News que es increíble que alguien pueda cometer un acto de violencia tan horrible.

“Voy a empezar a cerrar las puertas con llave por la noche”, dijo. "Nunca cierro la puerta con llave ni una sola vez por la noche, las dejo abiertas de par en par".

Mcenerey se despertó de una siesta con la noticia del tiroteo mortal de anoche y se sintió obligado a correr al área del tiroteo que mató al menos a una docena de personas. En el camino se detuvo en la casa de su madre para asegurarse de que sus puertas estuvieran cerradas con llave.

Mcenerey vive a solo cuatro millas de distancia y pasa mucho tiempo en el área. El consultorio del médico de su madre está cerca, y los dos a menudo comen algo en el metro cerca de Sparetime Recreation.

“Me siento triste, como si probablemente me estuviera preparando para llorar. ...Quiero saber quién, dónde, cuándo. ¿Por qué, por qué haría esto? dijo Mcenery. “¿Por qué en Lewiston, Maine? ... ¿Qué pasó en la bolera o en los Schemengees que haría que alguien volviera y abriera fuego de esa manera?

"MI CORAZÓN ESTÁ DESTROZADO": REACCIONA EL BAR QUE FUE OBJETIVO DEL TIRADOR

Schemengees Bar & Grille, el restaurante de Lewiston, Maine, también blanco del tiroteo masivo el miércoles por la noche, publicó un mensaje en su página de Facebook el jueves por la mañana temprano respondiendo a la tragedia.

"Mi corazón está destrozado", decía la publicación. "No tengo palabras. En una fracción de segundo tu mundo se pone patas arriba sin ninguna buena razón".

La publicación, que también estaba incluida en el sitio web del restaurante, decía que "grandes personas de esta comunidad" se perdieron en los tiroteos. "¿Cómo podemos encontrarle sentido a esto? Enviando oraciones a todos".

Más de 100 personas ya habían comentado la publicación hasta las 5 a.m. del jueves desde lugares tan lejanos como Irlanda y Suecia.

"Ahora hay una manera de encontrarle sentido a este acto sin sentido", comentó Carmen Reed. "Me duele el corazón por todos los involucrados. Manténganse a salvo, manténganse fuertes y sepan que son amados".

Las balaceras ocurrieron en dos negocios de una ciudad en el sur de Maine. Esto es lo que se sabe. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

"Mi corazón está con usted y con toda nuestra comunidad", añadió Jessica McKinnon LaVoie.

"Que vengan manos curativas y de apoyo para su pequeña ciudad", dijo Nadine Serena. "¡Estados Unidos está contigo! Un abrazo y que atrapen rápido a este tipo".

"Envío mucha energía curativa. Espero que la persona o personas que estuvieron involucradas en esto sean llevadas ante la justicia. De una forma u otra. Mi corazón está roto por nuestra comunidad", dijo Christine Marie Wall.

The Associated Press y NBC News contribuyeron a este artículo.