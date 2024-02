¿Aún no sabes qué regalar para San Valentín? Estas 5 ideas pueden salvarte

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y los enamorados se preparan para sorprender a sus parejas o seres queridos el próximo miércoles 14 de febrero.

Aunque para muchos los regalos realmente son opcionales, otros consideran esta ocasión especial como un día de romance, caprichos y diversión.

¿Pero cuál puede ser un buen detalle para esta ocasión?

Para los enamorados, los regalos clásicos de San Valentín como rosas, chocolates y champán nunca fallan. Para los amigos, puedes regalar libritos de fotos y parches de gel dorados para los párpados.

Hemos hecho una lista de 5 ideas de regalos San Valentín para nunca olvidar.

Algo burbujeante

Veuve Clicquot Rosé $60.00

Champán -- es la bebida para celebrar. Brinda por tu relación y disfruten de una copa de Veuve Clicquot juntos.

Este rosé es delicioso, tiene toques frutales y es divinamento rosada. Es un maravilloso aperitivo para antes de la cena más romantica del año.

Los Precios varían. Revisa tu tienda de licor local o también puedes ordenarla por internet en ReserveBar.com o otros.

Algo dulce

Dash Mini Waflera de Corazon. $9.99

¿A quién no le gustaría amanecer a unos waffles en forma de corazon en el Día de San Valentín?

Esta compacta waflera hace waffles de 4" en solo minutos. Nada más conéctala y estarás listo para empezar a hacer waffles o hash browns.

Disponible en Target , Amazon y otros comerciantes.

19-pieza Corazon de Trufas por Li-Lac Chocolates. $60.00

No puede ir mal con uno de los regalos más clásicos de San Valentín: una caja de chocolates en forma de corazón.

El Corazón de Trufas surtido incluye 17 trufas frescas y 2 corazones de chocolate enropados en papel de aluminio rojo.

Está hecho a mano en Brooklyn, NY. y está disponible para recolección local en Chelsea Market o para envío nacional.

Algo pequeño

Mini ramo por Roseairy. $24

Flores para el Día de San Valentín... qué original. Has algo un poco diferente este año y dale un mini ramo hecho con flores preservadas.

A diferencia de flores tradicionales, no se secaran en una semana. Incluso podrían durar hasta años.

Incluye una banda adhesiva para engancharlo en la ventilación del coche para hacer esas horas sentadas en tráfico un poco más tolerantes.

Libros Diminutos por Social Print Studio. $26

¿Le das tarjetas amorosas a tus hijos? ¿A un grupo de amistades? ¿Te gusta recordarte de buenos momentos con tu pareja?

Si es así, dales un libro diminuto con 24 fotos imprimidas profesionalmente y de tapa dura.

Puedes subir 72 fotos para 3 libros únicos o 24 fotos para 3 libros idénticos. Son magnéticos así que son perfectos para ponerlos en la nevera.

