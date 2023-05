Presentan cargos federales contra el representante George Santos

El representante George Santos, el congresista de Nueva York cuyas mentiras y embellecimientos sobre su currículum y su vida personal han sido objeto de un profundo escrutinio, ha sido acusado por fiscales federales, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que Santos, cuyo distrito cubre parte de Long Island y Queens, comparezca ante un tribunal federal en Central Islip el miércoles por la tarde, dijeron fuentes a nuestra cadena hermana NBC New York, y planea realizar una conferencia de prensa después. Podría entregarse a las autoridades en el juzgado por la mañana, pero las fuentes le dijeron a NBC News que no se espera que lo vean en ese momento.

No quedó claro de inmediato qué cargos enfrenta Santos por parte del Departamento de Justicia y aún no se han hecho públicos documentos, dijeron las fuentes a NBC News. Un abogado del congresista republicano no ha devuelto las solicitudes de comentarios sobre los cargos, ni tampoco su oficina. Los portavoces de la Oficina del Fiscal Federal de Brooklyn y el FBI también se negaron a comentar sobre el asunto.

Un fiscal de Long Island había estado investigando previamente si Santos defraudó a sus seguidores. La Comisión Federal de Elecciones ha señalado repetidamente problemas con los informes financieros de campaña de Santos.

El representante del Bronx, Ritchie Torres, dijo que los cargos están "muy atrasados" y calificó a Santos de "mentiroso patológico e infractor de la ley que mintió a los votantes del estado de Nueva York y defraudó su camino al Congreso de los Estados Unidos".

"Aunque los detalles del enjuiciamiento federal aún no se conocen por completo, una cosa está muy clara: o el representante Santos debe renunciar o el liderazgo republicano de la Cámara, bajo el presidente Kevin McCarthy, debe reunir el coraje para unirse a los demócratas de la Cámara para expulsarlo", dijo. La declaración de Torres continuó diciendo. "El representante Santos es una podredumbre profunda de corrupción en el centro del Congreso".

El representante republicano Mike Lawler, del Valle de Hudson, dijo en un breve comunicado que "reitero mi llamado a que George Santos renuncie".

Legalmente hablando, a Santos se le permite permanecer en el cargo mientras lucha contra los cargos. Incluso si es condenado y los cargos exigen dos o más años de prisión, las reglas de la Cámara de Representantes establecen que técnicamente no tendría que dejar el cargo, simplemente no se le permitiría votar en el pleno de la Cámara o en comité.

El líder de la Cámara de Representantes, el representante Kevin McCarthy, dijo durante una conferencia de prensa que Santos no está en ningún comité y comparó la situación con la del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, cuando fue acusado. McCarthy dijo que Menéndez pudo permanecer como parte del Senado y votó durante ese tiempo, por lo que no parecía probable que McCarthy buscara expulsar a Santos en el corto plazo.

"Simplemente seguiremos el mismo patrón que siempre hemos tenido", dijo el presidente de la Cámara.

McCarthy ha dicho que Santos debería tener su día en la corte. Ese primer día en la corte podría llegar el miércoles, cuando se espera que a Santos le tomen las huellas dactilares y le tomen la foto policial por la mañana, y luego comparezca en una sala del tribunal federal después de la 1 p.m.

En marzo, el Comité de Ética de la Cámara anunció que estaba iniciando una investigación sobre el representante en conflicto. Esa investigación parecía ser de gran alcance y buscaba determinar si Santos “podría haberse involucrado en actividades ilegales con respecto a su campaña para el Congreso de 2022”, entre otras acciones, dijo el comité en un comunicado.

También se dijo que el panel estaba investigando si Santos "no reveló adecuadamente la información requerida en las declaraciones presentadas ante la Cámara, violó las leyes federales de conflicto de intereses en relación con su papel en una empresa que brinda servicios fiduciarios y/o se involucró en conducta sexual inapropiada". hacia una persona que busca empleo en su oficina del Congreso", dice el comunicado.

Santos puede permanecer en el cargo mientras enfrenta cargos. Ya se había retirado de sus asignaciones en el comité, pero por lo demás ha rechazado las llamadas de muchos (incluidos los republicanos) en Nueva York para renunciar a su cargo. En Twitter, su oficina dijo anteriormente que está “cooperando plenamente” con la investigación de Ética y no haría más comentarios.

El comité podría recomendar la expulsión, la forma más severa de castigo que la Cámara puede imponer, una acción que ha utilizado solo cinco veces en más de dos siglos y nunca cuando se trata de conductas que tuvieron lugar antes de que un miembro tomara posesión del cargo. Al menos dos tercios de la Cámara deben votar por la expulsión para que ocurra.

Santos admitió que mintió sobre partes clave de sus antecedentes, incluida su experiencia laboral y educación universitaria, luego de que The New York Times planteara preguntas en diciembre sobre la historia de vida que presentó durante su campaña.

“Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento”, dijo Santos al New York Post a raíz de la historia del Times.

Se ha negado a renunciar, a pesar de que las encuestas de sus propios electores muestran abrumadoramente que quieren que renuncie. Quizás lo más condenatorio es que la gran mayoría de los que votaron por Santos en noviembre pasado dijeron que no lo harían si supieran la verdad.

En total, alrededor del 78% de los votantes registrados en el 3er Distrito de Nueva York quieren que Santos renuncie, según la encuesta de Newsday/Siena College de finales de enero. Eso incluye el 89% de los demócratas, el 72% de los independientes y el 71% de sus propios votantes republicanos.

De hecho, los encuestadores de Siena dividieron a los encuestados de 18 maneras diferentes, incluso por edad, geografía, religión e ingresos, y en cada uno de los 18 segmentos demográficos, al menos el 70% de los encuestados querían que Santos renunciara.

Solo el 13% de los encuestados dice que Santos no debería renunciar, y solo el 7% dice que tiene una opinión explícitamente favorable del congresista de primer mandato.

Pero Santos no solo se ha negado a renunciar, sino que ha pasado gran parte de su tiempo en el Congreso reescribiendo la narrativa que lo rodea, incluso diciendo con audacia y sin una pizca de ironía en marzo que "Creo que la verdad todavía importa mucho". En abril, Santos anunció que buscaría la reelección. El comunicado de prensa de su equipo no mencionó ninguna de las muchas controversias, sino que lo retrató como un "voto conservador confiable" y señaló que es el primer republicano abiertamente gay elegido para la Cámara.

Un PAC demócrata está gastando $45 millones solo en el estado de Nueva York para el ciclo de 2024, enfocándose intensamente en el distrito de Santos y media docena más mientras el partido trabaja para recuperar el control mayoritario de la cámara.

CNBC informó la semana pasada que Santos pronto podría enfrentar a su primer retador demócrata: el exrepresentante demócrata Tom Suozzi, quien anteriormente representó al distrito.

Algunas de las 'Mentiras' de Santos

Santos dijo que obtuvo un título de Baruch College en Nueva York, pero la escuela dijo que eso no podía confirmarse. Santos también había dicho que había trabajado para Citigroup y Goldman Sachs, pero ninguna de las dos compañías pudo encontrar ningún registro que lo verificara.

Un medio de comunicación judío, The Forward, cuestionó una afirmación en el sitio web de la campaña de Santos de que sus abuelos “huyeron de la persecución judía en Ucrania, se establecieron en Bélgica y nuevamente huyeron de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial”.

“Nunca dije ser judío”, dijo Santos al Post. "Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘judío’”.

Quizás las preguntas más serias que enfrenta Santos involucran la fortuna personal que afirma haber usado para financiar su campaña. Desde que anunció su candidatura en 2021, Santos informó haber prestado a su organización de campaña $705,000, lo que representa casi el 25% de sus ingresos en los últimos dos años.

La pregunta subyacente sigue siendo cómo Santos ganó el dinero. A pesar de sus afirmaciones falsas de haber trabajado para grandes bancos internacionales, hasta hace unos años tuvo problemas financieros que lo llevaron a múltiples procesos de desalojo de apartamentos en la ciudad de Nueva York.

Cuando Santos se postuló por primera vez para el Congreso en 2020, su formulario de divulgación financiera incluía un salario modesto de $55,000 de una compañía financiera y ningún activo significativo.

Después de perder esa carrera, tomó un trabajo vendiendo inversiones en una empresa que la Comisión de Bolsa y Valores luego acusó de ser un esquema Ponzi.

El verano pasado, Santos presentó un informe de divulgación financiera que sugería una explosión en su riqueza personal.

Santos informó que ganaba $750,000 por año con su propia empresa, la Organización Devolder, tenía ahorros de $1 millón a $5 millones y era dueño de un apartamento en Brasil por valor de hasta $1 millón. Santos aún tiene que responder por completo las preguntas sobre cómo se hizo tan rico tan rápido. En una entrevista con Semafor, Santos dijo que trabajaba como consultor para “individuos de alto poder adquisitivo”, ayudando a negociar la venta de artículos de lujo como yates y aviones.