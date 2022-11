Otros dos boletos resultan ganadores con 5 números en California

Dos jugadores de Powerball en California acertaron los primeros cinco números en el sorteo del miércoles para ganar $1 millón cada uno, según la Lotería de California.

Uno de los boletos de 5 números se vendió en Eastland Food Market en Ontario. El segundo boleto se vendió en un 7-Eleven en 1838 en Milpitas, según funcionarios de la Lotería.

“Una vez más, NADIE ganó el enorme #jackpot. Eso significa que ahora asciende a un estimado de $1,5 MIL MILLONES”, anunció la Lotería de California en un mensaje de Twitter.”Estamos muy agradecidos con todos los que juegan y apoyan las escuelas de #California”.

Él ha sido tan afortunado que hasta escribió un libro con los consejos si quieres pegarle al gordo. Míralos aquí.

Los números en el sorteo del premio mayor de Powerball de $1.2 mil millones del miércoles fueron: 2, 11, 22, 35, 60 y el número de Powerball 23.

Según los funcionarios de la lotería, no hubo ningún ganador del premio mayor de Powerball en el sorteo del miércoles. El premio mayor para el sorteo del sábado será de aproximadamente $1,5 mil millones.

¿DÓNDE SE HAN VENDIDO LOS BOLETOS DE LA SUERTE EN CALIFORNIA?

Estos son los lugares donde se han vendido los boletos de lotería más jugosos, según la Lotería de California.

Morro Bay : Un supermercado Albertsons vendió un billete de Powerball por $699 millones, uno de los mayores premios en la historia de esta lotería en Estados Unidos. Dirección : 730 Quintana Street.

: Un supermercado Albertsons vendió un billete de Powerball por $699 millones, uno de los mayores premios en la historia de esta lotería en Estados Unidos. : 730 Quintana Street. Sacramento : Se vendió un boleto de Powerball en una tienda 7 Eleven por $316 millones. Dirección : 6591 Wyndham Drive.

: Se vendió un boleto de Powerball en una tienda 7 Eleven por $316 millones. : 6591 Wyndham Drive. Moreno Valley : la licorería Sunnymead vendió un boleto de SuperLotto por $13 millones. Dirección : 24121 Sunnymead Boulevard.

: la licorería Sunnymead vendió un boleto de SuperLotto por $13 millones. : 24121 Sunnymead Boulevard. South Pasadena : Se vendió un boleto de Powerball en G&M Food Mart y en la gasolinera Chevron por $1,3 millones. Dirección : 1400 Misión Street.

: Se vendió un boleto de Powerball en G&M Food Mart y en la gasolinera Chevron por $1,3 millones. : 1400 Misión Street. Blythe: Se vendió un boleto de Powerball en una gasolinera Valero por $1,2 millones. Dirección: 14021 W. Hobson Way.

¿CÓMO SE JUEGA EL POWERBALL?

Ganar el premio de mayo requiere que aciertes los seis números sorteados. Eso da como resultado una posibilidad de ganar 1 en 292,201,338.

También puede ganar dinero acertando menos de seis números. La cantidad más baja que puede ganar es $4.

Cada boleto cuesta $2, aunque puede pagar $1 adicional por la opción Power Play, que multiplica las ganancias que no son premios mayores por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces la cantidad. Una excepción a esto es el premio Power Play por acertar cinco números, ya que siempre se duplica a $2 millones si gana.

El Powerball se juega en 45 estados del país, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La lotería no se juega en Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah.

