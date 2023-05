De costa a costa: patinador completa viaje récord por EEUU

Chad Caruso patinó de costa a costa.

Recientemente, completó un viaje a campo traviesa de 3,000 millas sobre su patineta, que lo llevó en un viaje de 57 días desde el Océano Pacífico en Venice Beach, California, hasta el Océano Atlántico en Virginia Beach, Virginia.

Caruso, un residente de Nueva York que organizó el viaje para recaudar fondos para la concientización sobre las adicciones, ahora posee el récord mundial Guinness por el cruce más rápido de Estados Unidos en una patineta manual para un hombre.

Y la patineta aguantó. Caruso, sin embargo, necesitaba reemplazar sus zapatos a mitad del viaje.

"Para mí, esto fue un éxito mayor de lo que podría haber imaginado", dijo Caruso mientras documentaba el viaje en su canal de YouTube. "Bien encaminado. Un par de caminos aquí y allá, un par de percances, pero en realidad no pasó nada. Todo salió bien. Empaqué justo lo que necesitaba. Todo salió muy bien. No podría haber pedido un mejor viaje ."

Caruso lanzó una campaña Go Fund Me el 6 de febrero, anunciando que estaba "patinando 3,000 millas a través de los EEUU" Casi ha alcanzado su meta de $50,000, con el 25 por ciento del dinero recaudado donado a Natural High, una organización sin fines de lucro para la prevención de drogas que ayuda a los jóvenes a encontrar una pasión y desarrollar habilidades.

Caruso le da crédito al skate por su sobriedad.

"He estado sobrio durante seis años y hacerlo ha cambiado completamente mi vida para mejor", escribió Caruso en Go Fund Me. "No habría podido intentar este skate en todo el país sin la energía y el enfoque que me ha brindado la sobriedad. El objetivo de esta recaudación de fondos es resaltar la importancia de tener algo apasionante en la vida en lo que concentrarse".

Caruso inició el viaje el 24 de marzo después de volar a California y lo completó el 19 de mayo en Neptune Park en Virginia, donde fue recibido por una multitud. Terminó el viaje recogiendo su patineta, corriendo por la playa y saltando completamente vestido al Océano Atlántico.

"Al principio… no sabía qué esperar, había tantos desafíos que enfrentar", dijo Caruso a los periodistas. "Pero una vez que comencé a hacerlo, estaba en la zona. Me sentí como una segunda naturaleza después de eso".