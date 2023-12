Narra el escalofriante momento en que alguien con máscara de payaso la ataca a puñaladas

CHICAGO - Una mujer que fue brutalmente atacada por un hombre con una máscara de payaso mientras se encontraba en una lavandería en el lado noroeste de Chicago describió el encuentro "horrible" que duró unos segundos y que la dejó con múltiples heridas.

En una entrevista con Christian Farr de NBC Chicago, Erika Gierczak dijo que estaba esperando que su madre la recogiera en la lavandería de Portage Park a la que había ido durante años, pero que tenía una "sensación extraña".

"Como un sexto sentido", dijo Gierczak. "Como si algo fuera a pasar, pero no sentí nada porque la lavandería siempre es segura, ¿sabes?".

Poco después, un hombre con máscara de payaso y sudadera con capucha entró y, sin decir una palabra, la atacó.

"Estaba sentada mirando mi teléfono. No pensé en nada", dijo Gierczak. "Vi una sombra que venía a un lado de mi cara, ya sabes, al lado de mis ojos. Me giro para mirar y veo a este hombre atacándome furiosamente".

Dijo que el momento fue tan abrumador que se quedó paralizada.

"Estaba tratando de moverme, como tratando de correr", dijo Gierczak, "Pero me quedé paralizada porque hubo un momento impactante. No pude hacer nada. Simplemente me quedé paralizada. Y luego él simplemente se acercó a mí. No dice nada. Mirándome con la máscara de payaso. Fue muy aterrador. Estaba mirando la máscara de payaso, tratando de ver sus ojos, pero no podía. Y él simplemente comenzó a apuñalarme muy fuerte. Y no dijo nada. Y luego sentí: 'Dios mío', porque nunca en mi vida me habían apuñalado y fue simplemente horrible, horroroso".

Gierczak dijo que se cubrió la cabeza y el torso con las piernas y los brazos para evitar que sus órganos o su corazón fueran apuñalados en el ataque. Ella dijo que le suplicó al hombre que parara.

"Lo que dije fue: 'Por favor, detente, por favor'. Eso es todo lo que dije. Y luego me apuñaló de nuevo dos veces en el brazo y simplemente se fue", dijo Gierczak.

Gierczak sufrió numerosas puñaladas en piernas y brazos, todo en lo que ella cree que fueron unos 50 segundos.

"Miré hacia abajo y estaba sangrando por todas partes", recordó Gierczak. "Me levanto y la sangre gotea por el suelo. La oí como si cayera. Y camino hacia la puerta con la sangre todavía goteando. Y luego llamo al 911 y luego no recuerdo lo que pasó. Simplemente me desmayé."

Según la policía, el ataque ocurrió poco después de las 7:30 p.m. el viernes 15 de diciembre al 800 W. Montrose Ave.

Gierczak, de 37 años, fue trasladada al Hospital Luterano en estado grave.

"Dije: '¿Por qué me está pasando esto a mí? No sé quién es esta persona. No he hecho nada malo'", dijo Gierczak.

Ahora, dice que está lidiando con las lesiones físicas junto con las mentales.

"Me siento muy deprimida… es una experiencia traumática, sabes, nunca tuve esta experiencia en mi vida", dijo Gierczak. "Y sucedió de repente, en 50 segundos. Así que esto le podría pasar a cualquiera, ya sabes, estar solo en un lugar como ese, ¿sabes? No estaba al tanto".

Gierczak pidió que cualquier persona que sepa lo que le pasó se comunique con las autoridades de Chicago.

La policía de Chicago dijo que se estaba llevando a cabo una investigación pero que al momento no había nadie detenido.