Mortal altercado: reo habría arrastrado a un guardia a punta de cuchillo en una situación de rehén

El Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma reveló un video este viernes donde se observa a varios reos arrastrando, golpeando y apuñalando a un guardia antes de que la policía disparara y matara a uno que tenía a la víctima a punta de cuchillo.

El video también muestra oficiales de la Policía y del Alguacil entrar a la zona en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma y disparar y matar a Curtis Montrell Williams, un preso de 34 años, que se encontraba en la planta superior y tenía un cuchillo contra el cuello del guardia Daniel Misquez, quien estaba de rodillas. Después de que le dispararon a Williams, Misquez cayó por las escaleras. Oficiales lo agarraron y lo llevaron a un lugar seguro fuera de la zona. La víctima fue tratada en un hospital por lesiones que no ponían en peligro su vida, dijeron funcionarios de la cárcel.

Williams es el quinto recluso este año que muere en la cárcel, que tiene una larga historia de alta rotación de personal, hacinamiento y fugas. La supervisión del lugar se transfirió el año pasado de la Oficina del Alguacil del Condado de Oklahoma a un fideicomiso de nueve miembros.

Activistas protestaron frente al centro de detención del condado de Oklahoma el fin de semana pasado por las supuestas condiciones de las instalaciones y lo que dicen que son tácticas de mano dura de la policía.

El jefe de policía de Oklahoma City, Wade Gourley, dijo el viernes que una de las razones por las que su departamento publicó el video tan rápido después del suceso fue por las recomendaciones de un grupo de trabajo comunitario creada por el alcalde el año pasado en medio de preocupaciones sobre el trabajo policial.

"Vamos a intentar divulgar información más rápido en el futuro", dijo.

La policía identificó a los oficiales que le dispararon a Williams como el teniente Coy Gilbert, un veterano de 23 años, y el oficial Kevin Kuhlman, quien tiene cinco años de servicio. Ambos han sido puestos en licencia administrativa mientras se lleva a cabo una investigación.

Gourley defendió la decisión de los oficiales de ingresar a la zona y usar la fuerza.

"Tienen que intentar rescatar al rehén debido a la situación", dijo Gourley. "No podemos sentarnos ahí y ver cómo lo maltratan más o posiblemente lo matan".

Gourley dijo que los oficiales no pudieron brindar atención o ayuda a Williams de inmediato debido a que los reos se estaban moviendo libremente por la zona, que albergaba a 37.

"Cuando esto sucedió inicialmente, la zona no estaba segura", dijo Gourley. "Tuvieron que reformular un plan, reensamblar con dispositivos menos letales y otros para entrar allí".

La familia de Williams ha criticado a la policía y a los funcionarios de la cárcel por su manejo del incidente y ha pedido que los dos oficiales y Gourley sean despedidos.

"No debería haber perdido la vida por estas condiciones aquí y el estrés al que estaba sometido", dijo el padrastro de Williams, Donald Lambert, a los periodistas el lunes, reportó el periódico The Oklahoman.

Gourley, quien fue contratado como Jefe Policial hace dos años tras 30 años en el departamento, dijo que no tiene planes de dimitir.

"No voy a renunciar", dijo. “Cuando me vaya de aquí me retiraré. Soy un agente de la ley con 32 años de experiencia y no voy a renunciar. No he visto nada aquí que pueda llevar a eso”.