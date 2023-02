La Universidad Estatal de Michigan reanudará las clases luego de masivo tiroteo

EAST LANSING, Michigan — Marco Díaz-Muñoz, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, todavía está atormentado por lo que presenció el lunes pasado por la noche, cuando un hombre armado ingresó a su salón de clases en Berkey Hall y mató a dos de sus alumnos en lo que describe como “12 minutos de terror.”

“Esas imágenes me persiguen. Las imágenes de esas dos niñas”, dijo Díaz-Muñoz a The Associated Press.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Arielle Anderson y Alexandria Verner, ambas estudiantes de tercer año, morirían esa noche, el 13 de febrero. El pistolero dispararía a seis estudiantes más durante el alboroto en dos edificios del campus. Brian Fraser también moriría. Otros cinco sufrirían heridas de bala críticas.

Las clases se reanudarán el lunes en la universidad de 50,000 estudiantes, aunque Berkey Hall, un edificio académico, no volverá a abrir. Las autoridades dijeron el domingo que reanudar las clases rápidamente tiene sentido para el saldo de dos meses y medio del período de primavera.

“Volver a estar juntos es algo que nos ayudará”, dijo Thomas Jeitschko, vicepresidente ejecutivo de asuntos académicos, y agregó que la facultad tendrá una gran flexibilidad en la forma en que imparten sus cursos.

“Sabemos que todos se curan a su propio ritmo y de su propia manera. No será posible hacerlo exactamente bien”, dijo Jeitschko en una conferencia de prensa el domingo. “Regresar a espacios familiares, interactuar con personas familiares, es útil en el proceso de curación y duelo”.

Díaz-Muñoz dijo que la universidad se había ofrecido a tener otro profesor enseñando hasta el final del semestre.

“Por un lado, quiero olvidarlo todo. Pero, por otro lado, creo que necesito ayudar a mis alumnos a recoger las piezas”, dijo Díaz-Muñoz. “Creo que necesito ayudar a mis alumnos a desarrollar un sentido de significado. No va a ser lo mismo que antes, pero tiene que haber algo bueno”.

Sin embargo, algunos en la comunidad no están listos. El consejo editorial de The State News, el periódico estudiantil, escribió el jueves que no asistirían a clases de inmediato, diciendo que se necesitaba más tiempo para sanar.

Jo Kovach, presidente del gobierno estudiantil, dijo que “los estudiantes tienen miedo” y necesitarán “flexibilidad, empatía y opciones” por parte de sus profesores.

Otros 5 estudiantes resultaron heridos de bala.

Después del tiroteo, llegaron padres de todo el estado para llevar a los estudiantes a casa, al menos durante el resto de la semana pasada. Una petición que exige opciones híbridas o en línea para estudiantes recibió más de 20,000 firmas hasta el sábado.

Jeitschko dijo que los estudiantes tendrán semanas para decidir si tomar una calificación regular o una opción de crédito/no crédito, lo que no afectaría su promedio general de calificaciones.

“Deja que el semestre se desarrolle. Regresar. Trata de sanar”, dijo.

Díaz-Muñoz entiende que algunos estudiantes no estarán listos para regresar y dice que algunos todavía tendrán “el miedo de mirar por encima del hombro y mirar por la ventana, a las puertas”.

“Hay algunos niños en mi clase que se van a graduar este semestre. Y necesitan que esta horrible pesadilla tenga un final mejor que el del lunes”, dijo Díaz-Muñoz.

El Hospital Sparrow dijo que tres estudiantes heridos permanecían en estado crítico el domingo, mientras que uno fue ascendido a regular y otro figuraba en estado grave pero estable. La presidenta interina de la universidad, Teresa Woodruff, dijo que Michigan State cubriría los costos del funeral y los gastos del hospital.

Docenas de personas han muerto en tiroteos masivos en lo que va de 2023. En 2022, hubo más de 600 tiroteos masivos en los EEUU en los que al menos cuatro personas murieron o resultaron heridas, según Gun Violence Archive.

Los disparos estallaron en Michigan State el lunes durante las clases nocturnas en Berkey Hall y cerca de MSU Union, un centro social donde los estudiantes pueden estudiar, comer y relajarse. Se ordenó a los estudiantes de todo el vasto campus que se refugiaran en el lugar durante cuatro horas, "correr, esconderse, pelear" si era necesario, mientras la policía buscaba a Anthony McRae, de 43 años, quien finalmente se suicidó cuando se enfrentó a la policía no lejos de su casa en Lansing.

En la noche del martes se realizó una vigilia en honor a los tres estudiantes que fallecieron en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Michigan.

La policía dijo que la salud mental de McRae podría haber sido un factor, según una nota que se le encontró. Fue el tirador solitario y no tenía conexión con las víctimas ni con el estado de Michigan como estudiante o empleado, dijeron.

Díaz-Muñoz describe haber escuchado “explosiones” fuera de su clase antes de que un hombre enmascarado apareciera en la puerta del salón 114 y abriera fuego. Los estudiantes se escondieron detrás de escritorios y sillas antes de romper las ventanas para escapar.

Después de “uno o dos minutos” de disparos, el pistolero se dio la vuelta y se fue, dejando “destrucción y muerte en mi salón de clases”, dijo Díaz-Muñoz.

Para Díaz-Muñoz, el terror no terminó tan abruptamente. La carnicería en su salón de clases fue “algo que viste en una película”, dijo.

Díaz-Muñoz dice que ha tomado medicamentos recetados como una forma de obligarse a dormir, y solo sale de su habitación “para tomar un plato de sopa”.

El profesor asistente dijo que está compartiendo su historia con la esperanza de lograr una reforma de las armas.

“Si los legisladores y los senadores vieran lo que yo vi, en vez de escuchar en las noticias una estadística más. Si hubieran visto a esas niñas y los charcos de sangre que yo vi, el horror que vivimos, estarían avergonzados en acción”, dijo Díaz-Muñoz.

El reportero de Associated Press Ed White en Detroit contribuyó a esta historia.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo